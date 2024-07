Salvador Gomar: "Valencia va a seguir luchando por ser sede"

Las Rozas (Madrid), 30 jul (EFE).- Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), aseguró que Valencia seguirá luchando por ser sede del Mundial 2030 que se celebrará en Marruecos, Portugal y España y que se hará "todo lo posible" para ello.

"Valencia tiene todos los documentos firmados a fecha de hoy, va a seguir luchando por ser sede, no sé si sustituyendo o añadiendo alguna sede más que pueda necesitar la FIFA. Desde la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, la Generalitat, el ayuntamiento de Valencia y por supuesto el Valencia Club de Fútbol que es el propietario del estadio; vamos a hacer todo lo posible para que Valencia en el año 2030 sea sede del mundial, como creo que se merece", indicó.

"Tengo que agradecer el trabajo de la comisión ejecutiva. Hemos enviado un burofax pidiendo explicaciones, nos han contestado a esas explicaciones y vamos a solicitar también la visita para que nos enseñen la documentación. Nadie duda del trabajo bien hecho porque yo he estado presente. Las circunstancias han sido las circunstancias, se ha resuelto a última hora todo, esperemos. Insisto, vamos a solicitar otra vez y vamos a insistir en que Valencia debe ser incluida sino bien ahora que no puede ser, más adelante en la forma que sea. Vamos a seguir solicitándolo hasta que sea incluida", añadió.

Gomar hizo estas declaraciones durante el turno de ruegos y preguntas de la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), donde Enrique Ortolá, presidente del Crevillente Deportivo, tomó la palabra para cuestionar el porqué de la ausencia de sedes en la Comunidad Valenciana.

Acto seguido salió al paso de esa a cuestión Fernando Snaz, miembro de comité organizador de la cita: "No se puede personalizar en mi, he hecho un trabajo de la mano de FIFA. Es un equipo de muchísima gente la que esta trabajando y nadie es el protagonista de absolutamente nada, somos la federación, somos el comité ejecutivo, muchas personas que han trabajado detrás de los requerimientos que pide FIFA, no los hemos inventado nosotros. El Mundial'82 fue hace 48 años y la situación ha cambiado mucho, los requerimientos de aquel entonces no son los de ahora".

Posteriormente cedió el micrófono a su compañera del candidatura María Tato, quien comentó: "Valencia es una magnífica ciudad, tiene unas infraestructuras estupendas y es una pena que no se haya podido incluir dentro del 'bid book'. Han sido dos años de trabajo, hemos ido midiendo el pulso y avisando constantemente. Hemos dado datos en torno a 1.800 hoteles, hemos hecho la selección de centros de entrenamiento después de haber visitado más de cien...".

"Pero hay unas piezas clave que son los contratos de la ciudad y del estadio, eso es lo que da seguridad jurídica a FIFA, esa es la pieza clave. Hemos ido constantemente midiendo el pulso de Valencia porque no entendíamos como íbamos a tener un Mundial sin Valencia. Pero somos unos intermediarios que recogemos una serie de documentación. Ese documento de compromiso del estadio era la pieza clave para que Valencia pudiera estar", expresó.

Tato defendió que habían dado a VAlencia "suficientes plazos": "Si eres sede hay que programar todos los desplazamientos y viajes con el resto de las otras 19 sedes y meterlo en una plataforma, estructurarlo con los campos de entrenamiento y las subsedes. La elección de una sede no es un hecho baladí, condiciona el resto del trabajo de los otros compañeros".

"En Valencia se nos pidió un plazo máximo hasta el día 24 de junio y el 27 de junio tuvimos que mandar un correo electrónico a todas las personas que han sido nuestras interlocutoras diciendo que ya no podíamos contar con Valencia porque los plazos ya se habían superado", añadió.

Asimismo, concluyó: "Esto es un proyecto de 20 sedes y 72 subsedes, más hoteles, aeropuertos, estaciones de tren, de metro, de barco... todo tiene que estar coordinado porque se tiene que diseñar cómo se hacen los diferentes desplazamientos para alguien que viene al Mundial con respecto a las otras sedes. No es un tema de desprecio, es un tema de un procedimiento legal con una serie de trámites y es un proyecto que tiene una serie de hitos temporales y un desarrollo futuro".

Al hilo de este tema también intervino Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF), ante la exclusión también de Vigo entre las 11 sedes españolas propuestas: "Siempre he creído que Valencia como ciudad, la tercera más importante de España, debe estar. La reflexión que yo quiero hacer es que entiendo que este es un proyecto vivo y por lo tanto tengo la esperanza de que eso pueda todavía recuperarse".

"Puedo estar en la misma situación en relación a Galicia, ha presentado dos sedes y una de ellas (Vigo) no ha reunido la puntuación necesaria en base a los baremos establecidos por FIFA para estar entre las quince".

"Me gustaría, ojalá así sea, que en ese recorrido hasta el 2030 también pueda ser incluida igual que en el caso de Valencia. Traslado mi reflexión para que se profundice respecto a la situación de estas ciudades. No ha sido en ningún momento la RFEF la que ha excluido a nadie. Hay un grupo de trabajo conjuntamente con el CSD. Reflexiono que se diga si este es un camino cerrado o si Valencia y Vigo pueden alcanzar esa meta, que esa opción puede estar abierta", completó. EFE

