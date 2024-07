Regeneración urbana, una apuesta para crear ciudades más resilientes y sostenibles

Madrid, 30 jul (EFE).- El casco histórico de Santa Cruz de Tenerife y las actuaciones en el Polígono Sur de Sevilla además del proyecto Madrid Nuevo Norte son ejemplos de buenas prácticas en regeneración urbana, un movimiento destinado a la transformación de ciudades en busca de una mayor resiliencia y sostenibilidad.

La emergencia climática, el envejecimiento de la población, la relación entre las personas y los diferentes ciclos de vida, así como el deterioro generalizado del parque de vivienda han convertido este concepto en una prioridad para numerosos municipios según el informe 'Ciudad y territorio en regeneración' del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.

Este documento plantea la necesidad de revitalizar áreas urbanas y rurales mediante la integración de factores funcionales, económicos, sociales, culturales y medioambientales.

Se trata de "apostar por equipamientos de proximidad y por la regeneración del parque residencial para adaptarlo a un mayor confort, a nuevos perfiles de familia y a los nuevos ciclos de vida de las personas” ha precisado a EFE la arquitecta y directora del Observatorio Mari Ángeles López Amado.

De esta manera se pretende "dar respuesta al cambio climático y también a las nuevas dinámicas sociodemográficas" incidiendo especialmente en "proyectos sociales en barrios vulnerables, con acciones formativas y capacitación de reinserción social, de actividades culturales, porque para nosotros es importante renovar el tejido físico, pero también el social”.

Otro ejemplo facilitado por López Amado "por involucrar el aspecto patrimonial" es el de las actuaciones en el conjunto histórico monumental de Santiago de Compostela donde "se llevó a cabo una regeneración integral que incluía un programa de rehabilitación de las viviendas, con una mejora de los equipamientos y los espacios públicos, incorporando espacios verdes”.

Contra la pobreza energética

La rehabilitación urbana "debe estar en la primera línea de la agenda política”, afirma Sara Hernández, alcaldesa de la madrileña localidad de Getafe, otras de las ciudades cuyo proyecto de regeneración reconoce el informe elaborado por el CSCAE.

Las actuaciones de rehabilitación urbana “no son sólo instalación de ascensores”, advierte Hernández, sino que abarcan "desde favorecer la instalación de paneles fotovoltaicos a mejorar el aislamiento, pasando por otra serie de medidas que permiten a los vecinos, por ejemplo, pagar la mitad de la factura de la luz”.

El Ayuntamiento de Getafe lidera “EPIU Getafe Hogares saludables”, un proyecto apoyado por la Comisión Europea cuyo objetivo es identificar y reducir la pobreza energética para crear hogares saludables en los barrios de La Alhóndiga y Las Margaritas.

La lucha contra la pobreza energética "es uno de esos criterios que nos confieren la categoría de ser una ciudad amable, que acoge, que abraza y cuida a todos los que viven en ella”, explica la alcaldesa, porque "no podemos permitir que nuestros abuelos, nuestros padres, estén viviendo en hogares que no les proporcionen ese confort: es una cuestión de justicia social y equilibrio, no hacemos las cosas bien si no avanzamos todos juntos”.

Participación ciudadana

A través de iniciativas de participación ciudadana, los procesos de regeneración pueden ir más allá de informar a las comunidades y organizaciones locales, buscando activamente sus aportaciones para garantizar que los diseños y las intervenciones reflejan las diversas necesidades y aspiraciones de las personas a las que sirven y fomentar el sentido de pertenencia.

En este sentido, "el papel de los ciudadanos en las etapas de diagnóstico e identificación de problemas y el consenso en la financiación es imprescindible, porque al final son los beneficiarios y los que realmente habitan en el lugar", indica López Amado.

El proceso participativo, también en la elaboración de presupuestos, "no sólo enriquece los resultados finales, sino que refuerza la cohesión social y promueve una conexión mucho más profunda entre las personas y su entorno construido", concluye. EFE.

