Moreno dice a socialistas "defraudados" con Sánchez que en el PP tienen su "casa": "Solidaridad y defensa de Andalucía"

El presidente del Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha censurado este martes la "última cesión" del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, al independentismo catalán, la "soberanía fiscal" para Cataluña, que viene a demostrar la "enorme debilidad" en la que se encuentra. Ha trasladado a los socialistas "defraudados" con Sánchez que en el PP-A tienen "su casa", donde van a encontrar la defensa de la igualdad entre todos los españoles y de los intereses de Andalucía. Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP-A, en Sevilla, Moreno ha recalcado que la "enorme debilidad" que tiene Sánchez hace que "permanentemente haya cesiones y concesiones a los independentistas", en "detrimento de la igualdad del conjunto de los españoles". La posible "soberanía fiscal" para Cataluña la ha enmarcado en el objetivo de que Salvador Illa (PSC) sea presidente de la Generalitat y, al mismo tiempo, que Sánchez también pueda estar "un mes más, una semana más o un año más" en el Gobierno. Ha indicado que la propia líder de ERC trasladó ayer, tras anunciar el preacuerdo con PSC sobre la recaudación del cien por cien de los impuestos por parte de Cataluña, que se estaba dando "un gran paso en la construcción de instrumentos muy poderosos para la independencia de Cataluña". "Pero quien ha dado al botón de la concesión no ha sido un independentista, ha sido en este caso un socialista y una vicepresidenta que es andaluza", ha dicho Moreno en referencia a María Jesús Montero. Ha indicado que los independentistas están en su "papel", pero quien está permitiendo que se "rompa" el principio de solidaridad interterritorial y una "parte esencial y nuclear de lo que es España" es un presidente socialista. Ante este panorama, se ha preguntado "dónde está el socialismo andaluz". "¿Por qué estamos hipotecando España solo y exclusivamente en beneficio de un solo habitante de España que se llama Sánchez?", ha planteado el presidente de la Junta, convencido de que ante esa "hipoteca, la gran perdedora es Andalucía". "¿Dónde están los principios fundamentales de la izquierda española?" y de un partido histórico como el PSOE, según ha preguntado Juanma Moreno, ante la "ruptura" de la igualdad entre españoles y territorios que supone la última "cesión" al independentismo catalán. Ha confiado en que los "socialistas íntegros" que creen en el modelo de democracia que tenemos en España, "salgan, se activen y funcionen" frente a lo que está sucediendo, y ha dicho a los socialistas "defraudados" con Sánchez que "no tengan miedo, porque aquí tienen también su casa, también la tienen en el Partido Popular de Andalucía". "Si creen en la solidaridad, aquí hay solidaridad; si creen en la igualdad, nosotros creemos en la igualdad, y si quieren un proyecto común y compartido, aquí lo defendemos", ha dicho Moreno, apuntando que "si quieren la defensa de los intereses de sus hijos y de sus nietos en Andalucía, aquí está el partido de la tierra, que no es otro que el PP andaluz". "Ese es su partido, que no tengan miedo", ha trasladado a socialistas. Respecto a la noticia del día sobre la toma de declaración a Pedro Sánchez por parte del juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios, Moreno se ha limitado a indicar que nunca había visto que un juez "tuviera que ir al Palacio de la Moncloa a pedir declaración al presidente del Gobierno". CAMBIOS EN EL GOBIERNO ANDALUZ Moreno ha convocado a su Comité Ejecutivo para informar también de los cambios que ha acometido en su Gobierno en el ecuador de la legislatura. Tras destacar que el PP-A ha ganado al PSOE-A las últimas cuatro elecciones celebradas (autonómicas, municipales, generales y europeas) y que el último barómetro del Centra arroja que volvería a obtener la confianza mayoritaria de los andaluces, ha señalado que este partido ha conseguido "abrirse a la sociedad como ningún otro y parecerse al andaluz como ningún otro". Ha destacado que el PP-A se ha convertido en el "partido referente de Andalucía", ocupando la centralidad política y ofreciendo "serenidad, tranquilidad y estabilidad". "Este es el gran proyecto político que hemos construido entre todos y, por tanto, no nos tiene que sorprender que sea el preferido", ha dicho Moreno, para quien no hay que caer en la "autocontemplación" porque aún queda mucho por hacer. De otro lado, ha expresado su solidaridad con el pueblo de Venezuela y los venezolanos residentes en España tras lo ocurrido con las elecciones celebradas y ha censurado que el Gobierno central no esté condenando la "represión" del "dictador" Nicolás Maduro. "¿Dónde está el Gobierno de España"?, ha preguntado Juanma Moreno, quien ha señalado que cuando uno es "demócrata" lo es "siempre" y cuando "hay alguien que va contra las libertades, los demócratas nos tenemos que rebelar siempre".

