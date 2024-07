Juan Lobato (PSOE) cree que el modelo de cupo en Cataluña "no es el ideal" y defiende la "cohesión" e "igualdad"

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha considerado, tras el acuerdo alcanzado el lunes entre ERC y PSC, que el modelo de cupo para Cataluña "no es el ideal" mientras que ha defendido un modelo basado en la "cohesión, de proyecto común, de igualdad" que son "los valores socialistas". Así se ha expresado Lobato en una entrevista este martes en Cadena Ser, recogida por Europa Press, en referencia al acuerdo entre ERC y PSC para investir presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, que supondría un concierto económico en Cataluña similar al del País Vasco y Navarra. "El modelo del cupo no es el ideal. Esto es lo que llevo diciendo 10 años y con mucha intensidad los últimos tres meses, y no he cambiado de opinión de ayer para hoy", ha señalado Lobato, si bien ha defendido que sea Illa el próximo presidente de la Generalitat. Eso sí, Lobato ha matizado que su opinión no es una "crítica" sino "análisis y pedagogía" para aportar al debate del modelo de financiación autonómica. Según ha explicado, los militantes socialistas no están "cabreados" tras la decisión del partido sino que "están aportando a este debate" y "enriquecen" al partido, por lo que, ha continuado, el hecho de que algunos líderes territoriales --como el de Zaragoza, Javier Lambán, el castellanomanchego, Emiliano García-Page y el andaluz, Juan Espadas-- hayan mostrado su desacuerdo con el pacto da "fortaleza" a la organización.

