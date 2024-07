Andalucía ve "inconstitucional" el "preacuerdo" PSC-ERC sobre impuestos: "Es el primer paso para la independencia"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y nueva portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha considerado este martes que el "preacuerdo" anunciado por ERC con PSC y que recoge que Cataluña saldría del régimen común y recaudaría el cien por cien de los impuestos parece "claramente inconstitucional" y supone el "primer paso" para la independencia de esa comunidad. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, España ha considerado "preocupante" ese preacuerdo sobre el que el Gobierno central aún no se "ha pronunciado abiertamente", ya que hace "saltar por los aires la Constitución, la unidad de España, la igualdad de los españoles, el principio de solidaridad interterritorial, el principio de cohesión y el sistema actual de financiación". "De alguna forma lo que están buscando es la independencia financiera para terminar con la independencia de Cataluña; es el primer paso de un plan concebido por el independentismo", ha indicado. Asimismo, ha alertado que de llevarse a cabo lo que recoge el citado preacuerdo, tendría unas "consecuencias catastróficas no sólo para Andalucía sino para el resto de España porque al final estamos hablando de 30.000 millones de euros para Cataluña y de romper la igualdad de los españoles". Para España, "se está comprando la investidura" de Salvador Illa (PSC) como presidente de la Generalitat "con los recursos del resto de los españoles". Ha insistido en que se "atenta" contra la Constitución y se "rompe por completo el consenso constitucional del 78" y crea unas consecuencias "difíciles luego de solucionar". Ha indicado que lo que plantea ese preacuerdo conllevaría modificar la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), ante lo que ha preguntado a los socialistas andaluces si en el Congreso de los Diputados van a apoyar esas posibles reformas para que haya un "cupo catalán" que no está previsto en la Carta Magna, "dándole la espalda a Andalucía una vez más". Respecto a si el Gobierno andaluz estaría dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional ese "cupo catalán" si se aprobara de manera definitiva, España ha indicado que habría que analizarlo desde los servicios jurídicos, pero "a todas luces, parece claramente inconstitucional" lo que se recoge en el preacuerdo entre PSC y ERC. "Es delicado y yo creo que aquí los andaluces tenemos que estar todos unidos defendiendo nuestros derechos, lo que nos corresponde y la prestación de los servicios públicos", ha indicado. Carolina España, que ayer fue confirmada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como nueva portavoz del Gobierno andaluz, ha indicado que afronta con "ilusión, ganas y fuerza" esta nueva responsabilidad en el ecuador de una legislatura en la que los temas económicos van a tener un peso muy importante y en la que hay que evitar que se sigan cometiendo "agravios" del Gobierno central contra Andalucía, mientras que se otorgan "privilegios" a Cataluña. DECLARACION TESTIFICAL A PEDRO SÁNCHEZ De otro lado, respecto al hecho de que el juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios se desplace este martes al Palacio de La Moncloa donde prevé tomar declaración testifical al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España ha manifestado que si el jefe del Ejecutivo "no se siente culpable y no tiene nada que ocultar, estará deseando declarar y despejar cualquier sombra de duda". Sin embargo, según ha añadido, "todo parece indicar que el presidente del Gobierno no va a hacer declaraciones", y ha recordado como siendo líder de la oposición, pidió la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Ejecutivo cuando fue citado a declarar ante la justicia.

