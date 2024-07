Goyache niega haber dado orden para que Begoña Gómez dirigiera una cátedra como sostiene el vicerrector

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha declarado este lunes ante el juez que investiga a Begoña Gómez que no existió ninguna irregularidad respecto a ella en su relación con la universidad y que él no dio orden de que se creara una cátedra para que fuera codirigida por la esposa del presidente del Gobierno. Esto choca con lo sostenido por el vicerrector de Relaciones Institucionales que aseveró que fue el rector quien dio la orden. Así lo señalan a Europa Press fuentes jurídicas que han presenciado su declaración como investigado ante el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en loso negocios. Las fuentes consultadas apuntan que Goyache ha declarado durante aproximadamente una hora, que ha respondido a las preguntas de todas las partes y que se ha reafirmado ante el juez en lo que ya señaló el pasado 5 de julio cuando tuvo lugar su declaración en calidad de testigo. Así, además de negar irregularidades con relación a la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, también ha negado que diese ninguna orden al vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, en relación a quien debía dirigir la misma. UNA REUNIÓN EN LA MONCLOA De hecho, fuentes consultadas por esta agencia de noticias aseveran que Goyache ha sostenido que no dio ninguna orden y que sólo trasladó la solicitud de Begoña Gómez al vicerrectorado. Frente a esto, el vicerrector Doadrio habría sostenido en su testifical ante el juez, según fuentes consultadas, que sí fue el rector quien dio esa orden de crear la cátedra en la UCM para la esposa del presidente del Gobierno. Por otro lado, sobre la reunión que mantuvo en La Moncloa con Gómez, Goyache ha señalado que tuvo lugar en julio de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Precisamente, en su testifical del pasado 5 de julio, el rector sostuvo que la reunión tuvo lugar antes de que empezara el máster e indicó que no era necesario que ella tuviera una licenciatura para impartirlo, sino que bastaba con la experiencia que tenía en el ámbito del desarrollo sostenible. INTERROGATORIO SIN CAMACHO Se da la circunstancia de que este lunes el abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, no ha estado presente en el interrogatorio a Goyache --el primero de la jornada-- porque ha llegado tarde debido a una incidencia y el magistrado no le ha permitido entrar al juzgado, según apuntan fuentes consultadas. Cabe recordar que el magistrado acordó el pasado 22 de julio modificar la condición de testigo por la de investigado para Goyache. Tras esto, el rector envió una carta a la comunidad universitaria señalando que desconocía qué era lo que se investigaba en la causa ni qué conducta delictiva se le atribuye a él. "En cualquier caso, de nuevo responderé a toda cuestión que se me plantee, porque sé que al final quedará demostrado que, como rector, he actuado siempre con total sometimiento a la ley y al Derecho", explicaba en ese correo enviado. SUSPENDIDA LA DE BARRABÉS Por otro lado, el juez ha acordado este lunes suspender la declaración como investigado del empresario Juan Carlos Barrabés por motivos de salud. Ha reprogramado la misma para el 1 de agosto, según ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press. Ésta iba a ser la segunda vez que declarase, si bien en una primera ocasión fue en calidad de testigo y por videoconferencia desde su casa y en esta ocasión estaba citado como investigado. La defensa de Barrabés recurrió la decisión del juez de imputarle y, por ende, la citación la semana pasada. Aseguró que "de lo actuado no se deduce razón alguna para prestar declaración como investigado o dirigir la investigación" en su contra. En su declaración como testigo del pasado 15 de julio, el empresario dijo haber mantenido varias reuniones en el Palacio de La Moncloa con Begoña Gómez. Y señaló que en dos de ellas estuvo presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según explicaron en declaraciones a los medios varias de las acusaciones populares --Vox, Iustitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias-- que asistieron al interrogatorio. Sin embargo, otras fuentes jurídicas también presentes en su declaración matizaron a esta agencia de noticias que Barrabés había hablado de cuatro o cinco reuniones en La Moncloa con Begoña Gómez para tratar sobre el máster que impartía, pero que con el presidente sólo estuvo en una ocasión con motivo de una reunión con directivos del sector de la innovación y sin estar presente la esposa de Sánchez. En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias acusaba a Begoña Gómez de haber actuado "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno. "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas", decía. Según el sindicato, uno de esos empresario "beneficiados" por las "recomendaciones o avales" de Begoña Gómez era Barrabés, a cuyas empresas se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. OTRAS TESTIFICALES Este lunes, además de Barrabés y Goyache estaban citadas en calidad de testigos otras personas: El director general de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes (CSD), Félix Jordán de Urries; el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar Silvela; y el consejero delegado (CEO) de Barrabés, Luis Miguel Ciprés --ésta última se ha aplazado--. En el caso de Del Alcázar, fuentes juridicas han indicado que su testifical ha durado 20 minutos, que sólo le han preguntado el juez y las acusaciones, y que ha explicado que se contrató por parte del Insitituto de Empresa con Begoña Gómez porque tenía un currículum adecuado. Indican que ésto es lo mismo que sostuvieron desde esta institución cuando enviaron documentación por escrito al Senado para la comisión de investigación. Se da la circunstancia de que en la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa se indicaba que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que este acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo. Begoña Gómez dirigió el África Center, dependiende del IE, entre 2018 y 2022

