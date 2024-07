Admitida a trámite una querella vecinal contra el Real Madrid por el "ruido excesivo" de los conciertos en el Bernabéu

El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por la Asociación Vecinal 'Perjudicados por el Bernabéu' contra Real Madrid Estadio SL, sociedad que gestiona el campo del conjunto blanco, por el "ruido excesivo" de los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu tras su remodelación. Sin embargo, la magistrada que firma el auto desestima la querella que esta asociación había presentado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y contra el concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y prevaricación. El auto, fechado el pasado 24 de julio y al que ha tenido acceso Europa Press, admite a trámite la querella contra Real Madrid Estadio SL y su administrador único por presunto delito medioambiental, al que se cita a declarar el próximo 29 de octubre a las 10.00 horas. En cuanto a la citación a El Real Madrid Estadio SL, se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad que proceda a la designación de un representante, así como abogado y procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. También se requiere a la Policía Municipal de Madrid la totalidad de las actas de mediciones de ruido realizadas en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu desde el día 26 de abril de 2024 hasta el 15 de julio de 2024, con motivo de conciertos celebrados en el estadio e informen sobre el número de llamadas o denuncias telefónicas recibidas en el 092 denunciando "ruido excesivo" con motivo de estos eventos. En cuanto a la querella inadmitida contra Martínez-Almeida y Carabante, el Juzgado considera que los hechos en que se funda no constituyen presuntos delitos de prevaricación medioambiental o delito de prevaricación. LA QUERELLA DE LOS VECINOS La denuncia de los vecinos sostiene que estos conciertos, tras la remodelación del coliseo blanco, constityen un delito medioambiental y afirma que "desde el primero" se han excedido los límites de emisión de ruidos establecidos en la normativa municipal, sin adoptarse "ninguna medida en el edifico para evitar las indeseables consecuencias" y afirmaba que tanto el alcalde como el delegado de Urbanismo "lo saben, lo aceptan, y lo toleran", haciendo "una dejación inconcebible de su responsabilidad principal", que es "la protección de los derechos e intereses de los vecinos, y no los de la entidad privada". En la documentación aportada por los querellantes se sostiene que en la licencia que obtuvo en 2019 el Real Madrid para las obras de reforma de su estadio "no se plantea" la opción de utilizar el estadio para otro uso distinto que la celebración de encuentros de fútbol, de modo que "para la celebración de otros eventos como conciertos sería necesaria la disposición de la correspondiente autorización para cada caso concreto", subrayaban. En la querella consta un listado de los espectáculos musicales y conciertos programados desde abril de 2024 y se manifiesta que el sonido que producen "implican el incumplimiento de la licencia urbanística que obliga a adoptar medidas de insonorización". También se expone que el propietario del Santiago Bernabéu "no había realizado ningún estudio para prevenir la salida de ruidos durante la celebración de los eventos" y, según la querella, en los conciertos celebrados hasta la fecha "el Ayuntamiento recibió numerosas denuncias por ruido insoportable", acompañando esta argumetnación de informes periciales de ingeniería acústica de evaluación de la inmisión de ruido en el ambiente exterior con motivo de la celebración de los conciertos en los que se ha superado el nivel de ruido permitido por la normativa. En concreto, se refeire a los conciertos de Taylor Swift el 29 y 30 de mayo; el de Duki el 8 de junio; el de Manuel Carrasco el 3 de julio, y los de Luis Miguel los días 6 y 7 de julio, en todos los cuales se habría superado el nivel de ruidos permitido, sostiene la asociación vecinal. En este sentido, la parte querellante sostiene que la actuación de los querellados es de "absoluta indolencia en la defensa de los derechos de los vecinos" y reprocha al Ayuntamiento, que "conoce la situación", que se haya "limitado" a tramitar expedientes sancionadores a los promotores por excederse de los decibelios permitidos, con imposición de multas de 20.000 euros, que califican de "ridículas". EL JUZGADO NO ENTRA A ANALIZAR LOS EXPEDIENTES El Juzgado reconoce en su auto que no puede "analizar la corrección de los expedientes sancionadores" tramitados por el Consistorio y no le corresponde "analizar la corrección del destinatario de los expedientes, las sanciones impuestas y la graduación de las mismas", sin que existan "indicios de que en la tramitación de los expedientes se haya infringido de forma clara y evidente algún precepto legal que pueda encuadrarse en el tipo penal de prevaricación". Asimismo, resalta que los querellados "integran una estructura administrativa con división y delegación de funciones", por lo que de acuerdo con la jurisprudencia "sería necesario que los mismos tuvieran el dominio funcional del hecho", sin que puedan realizarse "atribuciones objetivas de responsabilidad por el cargo que ocupan en el Ayuntamiento". Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres siguientes a su notificación, o bien, recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la última notificación. Precisamente esta semana se hizo público que el Ayuntamiento y el Real Madrid han acordado limitar a las 23 horas como límite los conciertos que se desarrollan en el estadio Santiago Bernabéu, restringir los horarios de los ensayos y reforzar la limpieza en la zona para aliviar las molestias a los vecinos. Esta medida se adopta para reducir las molestias a los vecinos de la zona hasta que el club implante todas las medidas del plan de control de emisiones sonoras. También se restringirán los horarios de ensayos y se adelantará la apertura de puertas del estadio, en línea con lo acordado en la última reunión, informaron fuentes municipales. En paralelo, se va a poner en marcha un paquete de medidas de mejora de la convivencia para presentar a la mesa de seguimiento constituida con vecinos y comerciantes.

