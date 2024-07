Maialen Chourraut y Miquel Travé cumplen el primer trámite hacia semifinales

José Antonio Pascual

París, 27 jul (EFE).- Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, y Miquel Travé cumplieron el trámite de superar la primera ronda de K1 y C1, respectivamente, de piragüismo eslalon, y de sacudirse buena parte de los nervios acumulados en los últimos días para acceder a las semifinales de los Juegos de París 2024.

El pase para ambos estaba bastante asequible salvo cataclismo o sorpresa negativa mayúscula a la vista de que progresaban la mayoría de los palistas y disponían de dos bajadas para garantizar su presencia en la penúltima ronda, la criba realmente potente que dará el billete para la lucha por las medallas.

Chourraut, bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020, encaró su quinta participación olímpica desde la prudencia. Con su experiencia sabía que no había que correr riesgos. En la bajada inicial quizá pecó de asegurar demasiado y no arriesgar.

A la vista de su rostro nada más cruzar la meta no le gustó nada su recorrido. No se la vio fluida. Aunque no penalizó, cometió algunos fallos en el canal del estadio náutico de Vaires-sur-Marne que le hicieron cubrir el trayecto, con 23 puertas, seis de ellas de remonte, en un tiempo de 101.06, el decimoséptimo de todas las participantes. Pasaban 22.

Para delirio del público apostado en las gradas bajo la constante lluvia, la francesa Camille Prigent fue la más rápida con un crono de 94.67, con el que precedió a la gran favorita, la australiana Jessica Fox (95.20), a la eslovaca Eliska Mintalova (95.67) y a Mónica Doria Vilarrubla (95.93), abanderada de Andorra el viernes en la Ceremonia de Inauguración, honor del que prescindió Chourraut para mantener la concentración competitiva.

En la segunda bajada la palista del Atlético San Sebastián mejoró notablemente. Un toque en la puerta dos puso el reloj a 96.33. De no haberse producido esa penalización habría sido el quinto tiempo en el cómputo general. Concluyó decimotercera.

Fox ejerció de absoluta referencia del eslalon con una tremenda actuación para llegar a semifinales como líder con 92.18. La polaca Klaudia Zwolinska se situó tras la 'aussie' con 93.03 y Prigent, aunque mejoró hasta 93.25, perdió dos posiciones. Todo abierto para la semifinal de este domingo a partir de las 15.30.

Miquel Travé disfrutó de un pase más confortable en su estreno olímpico. El joven catalán, ya habitual de los podios en las competiciones internacionales, pasó a las semifinales con el sexto mejor crono en el global de las dos mangas.

En la primera, una penalización al tocar la octava puerta le mandó al quinto puesto con 92.19, a menos de tres segundos del más rápido, otro francés, Nicolas Gestin (89.90), que superó al británico Adam Burgess (90.87) y al croata Matija Marinic (91.61).

En la segunda manga, con el pase asegurado, hizo 143.65, penalizado por saltarse la quinta puerta con 50 segundos y con otros seis por tocar tres puertas más. Tan solo un aviso de que el eslalon es traicionero y que la semifinal del lunes será, como siempre en la gran competición, una prueba tremenda para buscar plaza en la final.

Le superó el senegalés Yves Bourhis, que escaló hasta el quinto puesto de la general con 92.14, mientras que Gestin rebajó su tiempo hasta 88.78 para presentar sus credenciales a lo más alto del podio ante su público. Burgess y Marinic, al igual que el italiano Raffaello Ivaldi, no pudieron mejorar y acabaron a continuación. EFE

