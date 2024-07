Las víctimas del Alvia, "satisfechas" con la condena a Cortabitarte: "Se desmonta la verdad oficial"

Las víctimas del accidente del Alvia 04155, que ocurrió el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela y dejó 80 muertos y 144 heridos, se han mostrado "satisfechas" con la sentencia que, además de al maquinista, condena al que fue director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. "Se desmonta la verdad oficial, que nos querían vender: que el maquinista era el único responsable. Aquí había muchas negligencias por parte del Adif, que fueron quienes firmaron el cambio de proyecto que rebajó la seguridad y la desconexión de un sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente porque generaba unos retrasos", ha declarado a Europa Press el presidente de la de la plataforma de víctimas 04155, Jesús Domínguez. Tras 11 años de lucha en la que Europa "les daba la razón" ha agradecido a la jueza María Elena Fernández Currás que fuese "independiente y valiente" a la hora de dictar sentencia. Todo ello, cuando este viernes se ha conocido la resolución del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela que ha condenado a dos años y seis meses de cárcel a Francisco Garzón, el maquinista del tren y a Andrés Cortabitarte, por 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones por imprudencia grave. En este sentido, Jesús Domínguez ha incidido en que las víctimas "siempre dijeron" que había más responsabilidad del Adif, incluso en Renfe, y ha recordado que diez altos cargos recibieron un aviso por escrito de un jefe de maquinistas en el que advertía del peligro y "no estuvieron sentados en el banquillo". Defienden que había "más responsabilidad en ellos que en el maquinista" ya que Garzón "tuvo un despiste". "Es una cuestión de segundos, hay gente en su despacho que recibe una alerta y no hace absolutamente nada", ha criticado. "En este caso Cortabitarte tuvo dos oportunidades", ha continuado. La primera de ellas, cuando se cambió el proyecto, se "rebajó la seguridad" y los peritos deberían haber hecho un análisis de riesgos "y no se hizo, incluso Renfe le dijo que pusiera balizas". La vida "le dio una segunda oportunidad" y cuando le pidieron desconectar el sistema de seguridad Ertms (European Rail Traffic Management System) --que alertaba al maquinista dónde tenía que frenar y sino el tren no se detenía automáticamente-- "de su puño y letra, firmó la desconexión". "Para nosotros esas dos acciones son más punibles que el despiste del maquinista", ha asegurado. "LA ABOGACÍA DEL ESTADO DEBERÍA PEDIR PERDÓN" Ante un posible recurso por parte de la defensa de Cortabitarte, Jesús Domínguez ha sido tajante y ha considerado que la abogacía del Estado lo que tendría que hacer ahora es "pedir perdón por todas esas mentiras que dijeron durante años" y no recurrir para "no generar aún más dolor a la víctimas". "Esperamos poco de las instituciones españolas, hemos tenido que ir fuera para buscar justicia, verdad y nos tocará, a lo mejor, volver a hacerlo en el futuro", ha recalcado. "EN VEZ DE IRSE AL SUPREMO, QUE SE VAYA A SU CASA" Las víctimas también han cargado contra el fiscal Mario Piñeiro, que retiró la acusación contra el Adif, le ha recomendado que, "si le queda algo de humanidad y vergüenza", en vez de irse al Supremo "se vaya a su casa". Todo ello, después de que las víctimas del accidente censurasen que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "premiase" al fiscal del caso Alvia, Mario Piñeiro, con un puesto en el Tribunal Supremo por haber retirado durante el juicio la acusación contra Adif, a pesar de que previamente pedía cuatro años para Andrés Cortabitarte.

