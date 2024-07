Antonio Sanz (PP-A) sobre los ERE: "El PSOE debe de dejar de poner querellas y pedir perdón"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha afirmado sobre las querellas por injurias y calumnias interpuestas por el PSOE contra once políticos de PP y Vox por declaraciones relacionadas con el caso de los ERE, que los socialistas los deben hacer es "pedir perdón". "El Partido Socialista debe de dejar de poner querellas y pedir perdón", ha dicho Sanz a preguntas de los periodistas en Jaén donde ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Jaén. Para el consejero, "es lamentable y un insulto a los andaluces" que el PSOE "esté presumiendo hoy de los ERE" porque "es verdaderamente insultante para los andaluces que tuvimos que sufrir que se sustrajeran casi 700 millones de euros del dinero de los parados". En su opinión, las querellas anunciadas por el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, son "una prueba de la desesperación del Partido Socialista sobre esta cuestión y que en vez de amenazar y de coaccionar la libertad de expresión, lo que tiene que hacer es pedir perdón y desde luego asumir su responsabilidad". Ha añadido que "se pongan como se pongan, lo dice el Tribunal Supremo, el caso de los ERE fue el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia y no lo digo yo, por más querellas que quieran poner, lo dice la sentencia del Tribunal Supremo y la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla". En relación a que la Junta siga pagando a los trabajadores afectados por estos ERE, Sanz ha dicho que hay un decreto-ley que "obliga a ello". "Las leyes, en este caso, dividen muy claramente lo que es la responsabilidad política de lo que son los trabajadores de buena fe", ha afirmado Sanz. El consejero ha subrayado que "los que no son culpables del robo son los trabajadores" y que los ERE "no son ilegales, lo que es ilegal es meter amigos del PSOE en los ERE, intrusos" y "lo que se denuncia es la existencia de intrusos en los ERE y los intrusos son una golfada". Ha puesto el acento en que "los trabajadores tienen derecho a los ERE, es un reconocimiento por ley" y además "se hizo una ley que impulsó en su momento el Parlamento de Andalucía y que hoy obliga a pagar y los trabajadores son trabajadores perjudicados de buena fe". "Lo que tenemos que hacer es cumplir con las leyes y en todas las cosas no perjudicar a los trabajadores por culpa de las golfadas que se hizo durante la etapa del gobierno socialista anterior", ha manifestado el consejero.

