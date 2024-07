Moreno: "Negocian sin luz y taquígrafo" la investidura de Illa dando "privilegios a Cataluña que se restan a Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este jueves de que "ahora mismo estamos viendo cómo se está negociando, sin luces y taquígrafos, una investidura" por parte del líder del PSC, Salvador Illa, en Cataluña, con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) "donando privilegios a Cataluña que se les resta a Andalucía". Así lo ha manifestado Juanma Moreno durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde, en respuesta al portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido que "gran parte" de las "deficiencias" que sufre la comunidad autónoma andaluza "viene de los privilegios que se le dan a otros en detrimento de esta tierra desde hace demasiadas décadas". Dicho eso, el presidente ha realizado una valoración "razonablemente positiva" de la situación política andaluza actual, porque, en su opinión, "Andalucía, a diferencia del resto de comunidades autónomas, e incluso del Gobierno central, goza de estabilidad política e institucional, goza de confianza empresarial y de los ciudadanos". "Hay confianza, seguridad jurídica y creo que eso es positivo", ha defendido Juanma Moreno, que ha valorado además que el Gobierno que preside está "centrado en los problemas de los andaluces" y es "moderado, capaz de respetar a sus adversarios, de aceptar enmiendas y propuestas" de los grupos de la oposición, y "de hacer algo que, desgraciadamente, se ha olvidado en esta España nuestra de estos días, que es gobernar para todos", para "los que te gustan y los que no te gustan, los que te votan y los que no, los que te aplauden o los que te silban", ha agregado el presidente para remachar que "lo hacemos siempre con la máxima honestidad y sinceridad". Moreno ha valorado también el acuerdo alcanzado por la Junta este pasado miércoles con los agentes económicos y sociales para sacar adelante la Ley de Participación institucional, "un hito histórico" porque "llevaba décadas" pendiente, y "ningún Gobierno progresista era capaz de elevar a rango legal el diálogo social", según ha puesto de relieve. De igual modo, ha defendido que su gobierno está "comprometido con la mejora de los servicios públicos", y en ese punto ha destacado que destina a la sanidad pública 1.590 euros por habitante, casi 500 euros más que en el año 2018 --último año de gobierno socialista--, así como que bajo su presidencia Andalucía cuenta con "64 infraestructuras sanitarias nuevas, un mayor equipamiento tecnológico, más vacunas, nuevos cribados en el ámbito del cáncer". Además, "tenemos 25.000 profesionales sanitarios más, y a finales de este año tendremos estabilizado un 94%" de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, ha continuado destacando Juanma Moreno, que ha valorado además la "ampliación de 1.275 docentes" aprobada esta semana por la Junta para la educación andaluza. "En definitiva, creo que las circunstancias actuales son razonablemente positivas", aunque "nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por mejorar, pero creo que vamos por el camino positivo", ha resumido Juanma Moreno. CRÍTICAS DE ADELANTE Frente a ese posicionamiento, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha espetado a Moreno que él "no es un moderado", así como ha cuestionado que sea capaz de aceptar propuestas de la oposición, porque a Adelante sólo se le ha aceptado una "en avance de derechos" que "hemos tenido que presentar en el Congreso de los Diputados, porque si es aquí nos quedamos en nada", ha añadido en alusión a la proposición de ley sobre gafas gratuitas. En ese sentido, el portavoz de Adelante ha criticado que se han rechazado las propuestas de su grupo para implantar la tasa turística o para promover "un plan extraordinario para que los andaluces puedan ir a la Formación Profesional (FP) pública", así como que no han aceptado sus ideas para destinar a la sanidad pública "los fondos que van a la privada", para "eliminar la lista de espera". Además, el portavoz de Adelante ha acusado a Moreno de "engañar" a su grupo al aceptar su propuesta para reclamar las competencias ferroviarias al Gobierno para Andalucía pero luego no dar ese paso, porque "lo único que le interesa es un titular contra Pedro Sánchez", ha lamentado. "¿Estamos equivocados en todo y usted siempre está en lo correcto?", ha preguntado José Ignacio García al presidente antes de espetarle que "no es moderado", sino "un lobo con piel de cordero", y en ese punto ha parafraseado a su abuela para decir que "líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me libro yo". "Pues, líbreme de las aguas mansas, señor Moreno Bonilla", ha remachado el portavoz de Adelante.

