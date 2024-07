Jové (ERC) rechaza consultar al TJUE la aplicación de la Ley de Amnistía

El presidente del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, rechaza plantear, tanto una cuestión de inconstitucionalidad como cuestiones prejudiciales, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a su causa. Según ha informado ERC en un comunicado este jueves, los abogados de Jové han presentado un escrito de alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en el que consideran innecesario plantear estas cuestiones y por eso vuelven a pedir que se archive la causa en aplicación de la ley aprobada en el Congreso. A principios de julio, el TSJC consideró "amnistiables" de los delitos de malversación, prevaricación y desobediencia a Jové, el exdiputado Lluís Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga, acusados en la causa del 1-O, pero planteó consultar al Tribunal Constitucional o el TJUE. La defensa de Jové argumenta que "no está nada fundamentada una supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía puesto que la claridad de la ley garantiza seguridad jurídica, como fija también la Comisión de Venecia". Sostiene que se garantiza la igualdad ante la ley porque los criterios que establece para ser aplicada "se encuentran claramente definidos en la propia norma". "CUESTIONAR LEYES EN ABSTRACTO" Los letrados explican que las cuestiones prejudiciales en Europa no son para "cuestionar leyes en abstracto ni plantear cuestiones hipotéticas" sino que sirven para resolver dudas sobre cómo aplicar el derecho europeo cuando sea necesario para dirimir un caso local, y a su juicio, no es el caso de Jové. "En ningún caso se pueden realizar interpretaciones extensivas, ni plantear cuestiones basadas en futuribles para elucubrar sobre un hipotético impacto en los intereses financieros de la Unión Europea de un proyecto independentista, sobre todo cuando estas premisas no forman parte del relato acusatorio", concluye el texto.

Compartir nota: Guardar Nuevo