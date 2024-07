Ester Muñoz (PP): "La legislatura nació muerta y es una simple ficción"

León, 25 jul (EFE).- La presidenta del PP de León y vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que la legislatura "nació muerta" y es "una simple ficción" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nunca tuvo una verdadera mayoría parlamentaria.

"Lo que en realidad había era un partido que quería gobernar y otro que quería que a sus dirigentes les borrasen los delitos", ha afirmado la también diputada nacional en declaraciones a los periodistas en León en referencia al pacto suscrito entre el PSOE y Junts.

Muñoz ha agregado que esos intereses fueron la "argamasa inconsistente" sobre la que se formó el Gobierno pero ha advertido de que, como el PP dijo desde el principio de la legislatura, "no servía para gobernar".

"Tenemos un Gobierno totalmente paralizado, que no gobierna, es una ficción, van a los sitios, se montan en el falcón, inauguran algo, pero realmente no legislan, no llevan leyes al Congreso porque no tienen de verdad una mayoría parlamentaria", ha insistido en sus críticas.

Según Muñoz, el destino de esta legislatura es el mismo que el primer día, que es el "fracaso", por lo que ha reclamado a Sánchez que "no arrastre al país es esta huida hacia adelante en la que está su Gobierno" y convoque elecciones.

Además, ha incidido en que el Gobierno está "obligado" a convocar la Conferencia de Presidentes y ha criticado el "desprecio" de Sánchez a los presidentes autonómicos del PP cuando solo se reúne con quienes le apoyan en el Congreso, con lo que demuestra "le importancia que le merecen el resto de los españoles".

Muñoz ha denunciado que "la única ley que ha sido capaz de aprobar" este Gobierno es "abiertamente inconstitucional", en relación a la ley de amnistía, y ha recodado que la Unión Europea "sigue estudiando la inconstitucionalidad de esta norma".

También ha subrayado ayer mismo la Comisión Europea "alertó al Gobierno" por la "imparcialidad" del fiscal general del Estado y se mostró "preocupada por los ataques que se hacen desde el Ejecutivo central a la libertad de expresión y de prensa”.

Ha defendido las actuaciones de los jueces en el caso de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno porque "cualquier ciudadano puede ser investigado si hay indicios de que esté cometiendo delitos".

Por tanto, ha rechazado que las investigaciones sobre las presuntas corrupciones de la familia del presidente del Gobierno sean una "cacería", sino que, muy al contrario, son "la garantía de que ESpaña es en una democracia" y de que "todos los ciudadanos tienen que cumplir la ley exactamente igual". EFE

