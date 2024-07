La actriz Carmen Conesa dice que los años, además de arrugas, te dan aplomo y sabiduría

Pablo Caro

Mérida, 23 jul (EFE).- La actriz Carmen Conesa (Barcelona, 1960), que vuelve desde mañana miércoles al Teatro Romano de Mérida diecinueve años después de su debut, asegura, en una entrevista con EFE, que el paso de los años "además de arrugas", te da sabiduría, aplomo, fortaleza y la experiencia que se necesita para pisar escenarios como este.

Conesa, que interpreta a Volumnia en "Coriolano", como la madre de este militar (Roberto Enríquez), a través del que proyecta sus deseos de poder, asegura que la emoción ante el nuevo reto "es increíble, como la primera vez", cuando debutó en la escena emeritense, con Romulo I el Grande.

No obstante, reconoce que el hecho de que hayan pasado casi veinte años de carrera profesional desde entonces "te da poso, madurez, currículum....y todo eso ayuda cuando pisas el teatro romano", que te exige también fortaleza "para llegar al espectador 3.000, no solo para los de la primera fila".

"Cuanto más aplomo y experiencia tengas en la profesión, mejor pisarás este teatro", afirma la actriz catalana, para quien es "como enfrentarte al altar del teatro" y "hacer un máster de interpretación y coronar".

En este sentido, ha recordado, aunque no es "muy futbolera", las palabras del futbolista Nico Williams tras la final de la Eurocopa, de que no se pueda estar nervioso en un partido así "porque es perder el tiempo", una afirmación que cuando la escuchó se dijo "me la puedo aplicar".

"Coriolano", además de la tragedia de la guerra aborda el juego de la política, con sus intereses, mentiras y manipulaciones, pero Carmen Conesa, que se confiesa idealista, defiende al político noble, que realmente cree que lo que está haciendo es por el bien de la humanidad o de su pueblo.

"Yo no estoy en contra de los políticos -añade- creo que hay políticos que realmente creen en lo que están haciendo y yo quiero creer a ese político, me gusta más creer en ese político que no en el malo de película".

Conesa también justifica su carácter polifacético (además de actuar, canta, baila, pinta y es capitana de barco), en que "es la clave para que no me asedie el aburrimiento".

"Yo nunca he dicho eso de me aburro, soy una persona muy curiosa, muy activa y me gusta estudiar, cuando tengo periodos en los que no sale algo que me interese, me pongo a estudiar filosofía en la UNED o capitán de barco", explica a EFE.

Aunque cree que puede haber gente que piense que está "un poco chiflada", para ella "este tipo de chifladuras es la que salva a las personas".

Carmen Conesa, aquella "chica de hoy en día" de la serie de televisión que triunfó hace ya 30 años, también asegura que no le molesta que se le recuerde y que haya gente que incluso le tararee la sintonía porque "es maravilloso que una serie deje un rastro así", que justifica en que "eran buenos actores, buenos guiones y un magnífico Fernando Colomo".

Según comenta, hay gente, que incluso no la vio en su momento y ahora lo hace en plataformas, por lo que cree que es una serie que ha resistido el paso del tiempo.

Carmen Conesa también reconoce que pese a que la incertidumbre es una de las características del trabajo de los actores, la aparición de nuevas plataformas audiovisuales ha sido beneficioso para que haya más ofertas laborales.

En cuanto a la falta de papeles para mujeres maduras (mujeres grandes como a ella le gusta recordar que se les llama en Argentina), afirma que el teatro "es el salvavidas para muchas de ellas", además de la irrupción de autoras que sí apuestan por papeles protagonistas. EFE

