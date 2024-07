Sahin, tras la primera derrota del Dortmund: "Esto no nos puede pasar"

Berlín, 22 jul (EFE).- El entrenador del Borussia Dortmund, Nuri Sahin, manifestó, tras la primera derrota en pretemporada cosechada ayer por su equipo por un contundente 4-0 ante el conjunto tailandés del Pathum United de Bangkok, que un resultado así "no puede pasar".

El nuevo técnico de los alemanes se mostró contrariado al término del choque: "Sé que los chicos están cansados ​​y han entrenado mucho, pero eso no puede ser una excusa a este nivel".

El técnico turco añadió que no le gustó "nada" la "defensa del área", la cual se la reprochó a los jugadores al descanso, y reseñó que tienen que "trabajar en eso".

"Sólo porque los chicos están cansados ​​no puedo decir que no te preocupes. Si no haces lo básico, no jugarás, ¡así de simple!", completó el entrenador del conjunto del estado federado de la Renania del Norte-Westfalia.

El Borussia Dortmund, de gira de por Asia, disputará un partido más en el continente oriental; esta vez en Japón, ante el Cerezo Osaka.

Posteriormente regresará a Europa para los últimos dos choques previos al inicio de la temporada ante el Villarreal, en Austria, y el Aston Villa, en la casa del Dortmund. EFE.

