La Generalitat exige a la RFEF el informe final con los criterios y las puntuaciones de las candidaturas al Mundial 2030

La Generalitat Valenciana ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que le facilite el informe final de valoración de las candidaturas de los estadios para el Mundial 2030 "con los criterios y las puntuaciones que han llevado a tomar la decisión de dejar fuera a la candidatura de València". Así lo ha reclamado el director general de Deportes, Luis Cervera, en un correo enviado este sábado a la RFEF, al que ha tenido acceso Europa Press, en contestación al correo electrónico en el que la Real Federación comunicó que la candidatura de la ciudad de València y el estadio del Nou Mestalla había sido excluida de la lista de once sedes españolas para el Mundial de Fútbol 2030. En este mensaje, Cervera ha solicitado --"en aras de la transparencia" que desde la Generalitat "se entiende que debe regir un proceso de tanta importancia"-- información sobre "cuál ha sido el órgano de la RFEF que ha aprobado o validado finalmente esta decisión". A su vez, ha pedido conocer si esta decisión ha sido tomada "exclusivamente por la RFEF o si ha participado también el Consejo Superior de Deportes" (CSD), pues, según ha indicado en el texto, a la Generalitat se le ha transmitido "en varias ocasiones" que el Gobierno, a través del CSD "participa activamente en el proceso de selección de las sedes", algo que Cervera ha considerado "lógico en un proyecto de tanta envergadura". Por último, ha reclamado a la RFEF, en nombre de todas las instituciones que han participado en la candidatura --Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de València, Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana y Valencia CF--, que "reconsidere" la decisión y que la candidatura de la ciudad sea incluida entre las sedes para el campeonato de fútbol. "Todavía estamos a tiempo", ha asegurado. El director general de Deportes ha manifestado la "sorpresa y contrariedad" del Gobierno valenciano ante la decisión de no incluir a València entre las sedes del Mundial 2030, que, ha denunciado, fue comunicada en "un escueto correo electrónico sin más explicaciones y sin firma de ningún miembro de la RFEF". "HA CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS" "Como son conocedores, la candidatura de València, finalmente, ha cumplido con todos los requisitos exigidos durante este largo proceso en el que, hasta esta misma semana, la RFEF ha estado solicitando información o confirmación de detalles de nuestra candidatura", ha señalado, y ha lamentado las "graves consecuencias para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana" que conllevará esta exclusión. Cervera ha insistido que excluir a València de las sedes "supone dejar fuera a la terca ciudad de España y a una de las principales comunidades autónomas con mayor experiencia y condiciones organizativas a nivel mundial en grandes acontecimientos deportivos". "No es entendible ni admisible desde ningún punto de vista esta decisión, otorgando a cuatro comunidades autónomas dos sedes y dejando fuera a la Comunitat Valenciana habiendo cumplido todos los requisitos exigidos", ha lamentado, por lo que ha instado a "reconsiderar la decisión, estando aún en plazo", para que "València y la Comunitat Valenciana puedan contribuir a este gran proyecto del deporte español". CORREO AL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Por otra parte, Luis Cervera ha enviado un segundo correo al Consejo Superior de Deportes y al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en el que también ha exigido el informe final de valoración de las candidaturas de los estadios para el Mundial 2030 "con los criterios y las puntuaciones", así como información sobre el órgano de la RFEF que ha tomado esta decisión. En el correo, el director general ha lamentado que "no ha habido comunicación oficial" por parte del CSD respecto a la exclusión de València de la sedes del campeonato, por lo que ha solicitado a la institución que "informe de si esta decisión ha sido tomada exclusivamente por la RFEF o si ha participado también el Consejo Superior de Deportes".

Compartir nota: Guardar Nuevo