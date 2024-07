Armengol ofrece al PP los votos socialistas para tumbar el plan de "segregación" lingüística en Baleares

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha asegurado este sábado, en el sexto Congreso de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE), que si el Partido Popular quiere "recuperar el sentido común después de que Vox les haya abandonado, tiene los votos de esta formación para tumbar mañana mismo el plan de segregación lingüística". Armengol se ha referido al primer año de Govern del PP, afirmando que, cuando un gobernante celebra su primer año, es un momento de alegría, aunque en Baleares éste se ha celebrado con la ruptura de un acuerdo de gobernabilidad y con la presidenta "con más inestabilidad y menos apoyo en el Parlament de la historia democrática". En este sentido, ha criticado la "irresponsabilidad" del actual Govern por "no hablar con nadie e irse de vacaciones", a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria. Asimismo, en relación a otros temas, como la necesidad de poner límites y acabar con los excesos, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso ha afirmado que no se puede "decir con una mano que se quiere un pacto por la sostenibilidad y con la otra aprobar un decreto ley con más crecimiento urbanístico". Armengol, quien este sábado ha intervenido en el sexto Congreso de la FSE-PSOE, que ha elegido a Vicent Rosselló como nuevo secretario general, a lo que se ha referido como "una magnífica elección", ha advertido finalmente que los socialistas "no quieren crecer más urbanísticamente en viviendas de lujo que hacen imposible que los residentes puedan tener una casa" y ha defendido que, en contraposición, el modelo socialista que tiene como objetivo que "los ibicencos y sus hijos puedan tener casa y una vida en su isla", pasa necesariamente por apostar por la construcción de vivienda social.

Compartir nota: Guardar Nuevo