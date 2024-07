Monasterio (Vox) plantea llamar a Sánchez a la comisión de la UCM y Begoña Gómez en la Asamblea

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha planteado llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación en la Cámara de Vallecas que analizará si hubo trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a su esposa, Begoña Gómez. Lo ha señalado en una visita a Rascafría este viernes después de que Begoña Gómez se haya acogido a no declarar ante el juez que investiga un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ha alegado que su abogado aprecia falta de garantías. Monasterio ha planteado llamarle a la comisión mientras afeaba al PP no haber habilitado la actividad parlamentaria de la Asamblea en el mes de julio. Según la portavoz de Vox se podría haber aprovechado para arrancar esta comisión, que está previsto que de sus primeros pasos en el mes de octubre tras se constituida en septiembre. "Hemos insistido mucho Vox porque nosotros le hubiéramos llevado la comisión de investigación de Begoña Gómez y habría tenido que explicar qué ha pasado en la Complutense con todos esos contratos. No entiendo por qué la señora Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad) no ha querido celebrar plenos en julio con algo tan importante sobre la mesa y además que le compete a la Comunidad de Madrid", ha lanzado la portavoz de Vox. Este mismo viernes, el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, anunciaba que el partido --que ejerce una de las acusaciones particulares en el 'caso Begoña Gómez-- llamará a Pedro Sánchez a declarar como testigo si ella "no da explicaciones". Aunque Monasterio ha incidido en su respeto al proceso judicial, ha señalado que es importante que Sánchez vaya a dar explicaciones de una "red gigante clientelar" en la que "parece que quien se acerca a La Moncloa consigue un contrato". "Esto no pasa solo en la Moncloa, pasa en muchos gobiernos autonómicos y esto es corrupción. Entonces tenemos que acabar con el tráfico de influencias, tenemos que acabar con esta idea que tienen algunos políticos que se acercan al poder no para beneficiar a los españoles", ha concluido la portavoz de Vox.

