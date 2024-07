Bolaños denuncia una "persecución cruel" contra Sánchez y Begoña Gómez: "Atacan a su familia de la manera más sucia"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relacionas con las Cortes, Félix Bolaños, ha denunciado una "persecución inhumana y cruel" contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, tras su presencia ante el juez, en la que se ha acogido a su derecho a no declarar. "Atacan de la manera más sucia posible a su familia", ha censurado. Así ha reaccionado Bolaños en declaraciones a los periodistas desde el Senado a la presencia de este viernes de Begoña Gómez ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y a la intención de Vox de citar a Sánchez a declarar como testigo en esta causa. "Hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel y terrible que está sufriendo el presidente del Gobierno y su familia", ha denunciado Bolaños, que ha culpado a PP y Vox de "renunciar a hacer oposición política" y "centrarse en ensuciar el buen nombre de personas honestas". EN UN PROCESO "PLAGADO DE MENTIRAS" En este contexto, ha censurado una "persecución cruel e injusta" contra Begoña Gómez en su proceso judicial, del que ha dicho que "está plagado de mentiras, de insignificancias y donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada". "La verdad ganará y la justicia prevalecerá y la causa se archivará. Y cuando llegue ese momento, ¿quién reparará el buen nombre de Begoña Gómez, de una persona honesta? ¿Lo va a reparar el señor Feijóo, el PP, sus marcas blancas que son organizaciones ultraderechistas que están presionadas en las causas? ¿Quién va a reparar el buen nombre de Begoña Gómez cuando ese momento llegue? Pues es una pregunta que dejo en el aire" ha agregado. Bolaños ha continuado denunciado que Begoña Gómez "hoy no sabe ni siquiera de que se la está imputando, sobre qué tendría que declarar, si sobre su vida entera, sobre los últimos seis o diez años o sobre cuál de las mentiras que invaden ese procedimiento". LA AMENAZA DE LLAMAR A SÁNCHEZ Ante la intención de Vox, que ejerce una de las acusaciones populares en el 'caso Begoña Gómez', de citar a Pedro Sánchez como testigo, Bolaños ha recalcado que "es una persecución política contra el presidente del Gobierno por serlo". "Que pidan esa declaración deja muy a las claras cuál es su objetivo, que es el presidente del Gobierno desde el punto de vista procesal, esa petición es absurda, es ridícula, con tantas cosas que estamos viendo", ha remachado. Por último, Bolaños ha vuelto a insistir que "se pone claramente sobre la mesa de que se trata de una persecución contra el presidente y contra sus personas más cercanas".

