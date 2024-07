Torres se abre a aprobar como decreto-Ley la reforma de la Ley de Extranjería si el PP la apoya para aplicarla ya

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha deslizado que, a pesar de que PSOE, Sumar y CC ya han presentado en el congreso una proposición de Ley para reformar la Ley de Extrnajería y hacer obligatorio el reparto de menores migrantos solos, el Gobierno está dispuesto a aprobarlo como Decreto-Ley en Consejo de Ministros, tal y como ha reclamado Canarias, si cuenta con el apoyo del PP, con el fin de que se aplique de forma inmediata. "Es más, si el Partido Popular nos traslada su apoyo, el Gobierno la llevará al Consejo de Ministros como decreto-ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí del PP 30 días después. Pero sin ese apoyo no es posible convalidarlo", ha dicho. A su juicio, es "preciso, imprescindible y básico" que el PP dé su apoyo y colabore luego en la medida. "Yo espero que el voto sea sí para responder a un derecho: que no tengamos a niños hacinados por ser inmigrantes en ningún territorio", ha manifestado en una visita a la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, preguntado por la proposición de ley para la modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, cuya toma en consideración tendrá lugar el próximo martes en el Pleno del Congreso y que hará obligatoria la acogida solidaria de menores extranjeros no acompañados por las comunidades autónomas, presentada por Coalición Canaria, PSOE y Sumar en el Congreso. Torres (PSOE) ha hecho hincapié en que la proposición fue registrada con carácter de urgencia y, si los servicios jurídicos lo permiten, será tramitada en lectura única" cuando se someta a la consideración del Congreso el próximo martes. "Por tanto, el Gobierno de España entiende que es de máxima urgencia", ha recalcado, y ha llamado a que los grupos la apoyen como "una cuestión de estado". Torres ha remarcado que aprobar la reforma es una "urgencia", mientras "las cuestiones que plantea el PP exigen tiempo". Además, ha destacado que algunas de las peticiones de los de Alberto Núñez Feijóo ya se han tenido en cuenta, como que ninguna comunidad quede fuera de la distribución de menores como "el Gobierno ha comunicado a todos los partidos". "Menos razones tiene el PP para no votar sí", ha señalado. En cualquier caso, ha recordado que esta "no es como cualquier otra ley" porque habla de "cómo se distribuyen seres humanos", con la "singularidad específica" de que el reparto se realiza entre las comunidades y "la mayoría están gobernadas por el PP". Y ha recalcado que se aceptó la petición de los 'populares' de adelantar la conferencia sectorial y que estuvieran las autonomías. REITERA QUE CATALUÑA DEBE ACEPTAR A LOS MENORES Preguntado por la posición de Cataluña y de Junts, en contra de aceptar la acogida de menores migrantes, Torres ha explicado que ya les trasladó que "su petición no es aceptable" y la reforma está pensada para "todo el territorio español". Respecto a las peticiones de las autonomías de mayor inversión estatal para acoger a los menores, ha subrayado que ese dinero está "garantizado" y basta con leer la proposición para ver que el artículo 35 dice que "la financiación será suficiente y necesaria". También ha indicado que, una vez aprobada la proposición, hay tres meses para dar luz verde a un nuevo plan, un tiempo en el que ha garantizado que estudiarán "las sugerencias de todos los partidos". "Es la solución que hemos encontrado para que los menores que lleguen a cualquier territorio, en este caso los que están tensionados, tengan una respuesta digna", ha abundado, insistiendo en que quiere apartarse de "polémicas" y que lo importante es lo que se votará el martes. En cuanto a la comunidad valenciana, el ministro socialista ha instado al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, a seguir el "ejemplo" de acogida que demostró el anterior gobierno del Botànic con la llegada del buque Aquarius en 2017 con 629 migrantes a bordo y con la respuesta a la invasión de Ucrania.

