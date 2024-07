PP vasco dice que no se oponen a reformar el Estatuto vasco siempre que no sea para reinvindicaniones identitarias

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha afirmado que no se oponen a reformar el Estatuto siempre que no sea para "acoger reivindicaciones identitarias y partidistas". La dirigente popular ha rechazado "planteamientos exclusivistas por parte de los partidos nacionalistas" tras la oferta de EH Bildu al PNV para crear un "espacio de confianza" entre ambos en esta materia y ha advertido al Lehendakari, Imanol Pradales, que el PP "no puede quedar al margen". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la ronda de contactos iniciada por el Lehendakari, Imanol Pradarles, para abordar diversos asuntos como un pacto de Salud u otros como el autogobierno. Garrido ha indicado que esta ronda de contactos era lo que "correspondía, dentro de la cortesía mínima que se puede esperar de un nuevo Lehendakari", pero estos encuentros "han llegado tarde". La dirigente del PP ha manifestado que muchas de las cuestiones que se han abordado "vienen de lejos", como la vivienda, sanidad, educación, o seguridad y lo que hace falta son "soluciones ya reales y efectivas" Tras señalar que entiende que el Lehendakari quiere "dejar su impronta" y hacer cosas diferentes al de su antecesor, ha señalado que lo importante es "pasar a la acción" porque el Gobierno de Urkullu ha estado "demasiado instalado la autocomplacencia y en la falta de autocrítica". En materia de autogobierno, ha indicado que sus prioridades son solucionar los problemas de la ciudadanía pero no están en contra de que se pueda reformar el Estatuto y ha recordado que ya se han modificado en otras comunidades y "muchas de esas reformas las ha liderado el Partido Popular". "Otra cosa es para qué y de qué forma. Y para qué lo que no puede ser es reformarse a un estatuto porque algunos pretendan que quiera acoger sus reivindicaciones identitarias y partidistas, porque para eso no vamos a modificar un estatuto, para eso están los mítines, los slogans, las campañas electorales", ha dicho. Por ello, tras afirmar que hay que ser "serios", ha señalado que se debería hacer a través del "procedimiento legalmente establecido" que hay que "respetar". Garrido ha indicado que, en este tema, EH Bildu ha hecho al PNV una oferta de "bilateralidad entre los partidos nacionalistas independentistas para configurar un estatus a imagen y semejante de las pretensiones independentistas separatistas del nacionalismo". Al respecto, ha querido lanzar un mensaje al PNV y al Lehendakari de que el PP, -"que es el primer partido de España"- no puede quedar "al margen" y ha rechazado "planteamientos exclusivistas por parte de los partidos nacionalistas". "No sería un buen inicio para retomar esta cuestión, por lo tanto, ningún inconveniente que se modifique el Estatuto de Autonomía, pero hay que ver para qué, cómo se hace y, sobre todo, lo que tiene que ser un estatuto que redunde en beneficio de la ciudadanía vasca y que no nos complique la vida, que no nos confronte, que no nos divida", ha agregado. SALUD En materia sanitaria, cree que el Gobierno está haciendo ahora una "enmienda a la totalidad" y se están revirtiendo decisiones que se habían adoptado anteriormente como en relación a la cirugía cardíaca de Basurto, que ya no se va a eliminar, pero, según Garrido, no se pueden hacer política "dando bandazos porque al final los ciudadanos se instalan en la incredulidad y no se genera confianza". Ante la propuesta de Pradales de impulsar un Pacto de Salud, cree que pueden coincidir en "muchas cuestiones" en esta materia si "hay voluntad". No obstante, ha manifestado que, más allá de las reuniones que se están llevando a cabo con este objetivo, no hay "tiempo que perder" y hay que plantear "medidas específicas que palien la falta de profesionales", algo que "viene de lejos porque ha habido una falta de planificación y de previsión" con las jubilaciones. También ha reclamado cambios para que el euskera "no sea determinante a la hora de acceder a una plaza" y suponga una "barrera añadida". En todo caso, Garrido ha insistido en que "no vale con solo hacer la reflexión, sino hay que ponerse manos a la obra". En relación a la propuesta del pacto ético para el ejercicio de la política, ha indicado que no ve grandes problemas en el debate político, y cree que un pacto ético tendría que "dirigirse a aquellos que todavía no han condenado el terrorismo de ETA" y no cumplen "ese suelo ético" que se planteó en el Parlamento. "Eso es lo primero", ha dicho. REFORMA FISCAL Por otra parte, ante la reforma fiscal prevista en Euskadi, ha señalado que no han visto un "acercamiento de posiciones" hasta ahora hacia el PP porque "no hay ninguna intención de rebajar los impuestos". Ha reclamado una reforma fiscal "ambiciosa que sirva para generar empleo, para dinamizar la economía, el tejido industrial y, sobre todo, para ayudar a generar riqueza y a los emprendedores y autónomos". En relación a los menores migrantes no acompañados, ha asegurado que reclaman un plan de inmigración "serio y riguroso" y también cree que hay que acoger a aquellas personas "que se pueden acoger de una forma ordenada, de una forma legal". Ante la advertencia de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, de que los recursos no son "ilimitados", le ha recordado que el PNV es "socio preferente de Sánchez" y estas cuestiones se las deben plantean a Sánchez "como exigencia". A su juicio, hay que "ir al fondo del asunto" y el gobierno de Sánchez "no está haciendo nada en materia migratoria". Preguntada por si la ruptura de PP y Vox puede ayudar a mejorar las relaciones con el PNV, ha indicado que es el PNV quien "tendrá que explicar sus alianzas".

