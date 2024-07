Temas del día de EFE España del miércoles 17 de julio de 2024

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta en el Congreso de los Diputados el plan de calidad democrática que incluirá la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación y que tendrá que pactar con los grupos parlamentarios para que el Congreso pueda aprobarlo después del verano.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

(Comparecencia a las 9:00 horas)

JORNADA LABORAL

Madrid - El Ministerio de Trabajo se vuelve a reunir con sindicatos y patronal para avanzar en la negociación de la reducción de la jornada tras la última propuesta del Gobierno que plantea mayor flexibilidad en la disminución de horas de trabajo.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

(Reunión a las 9:30 horas)

ESPAÑA DÉFICIT

Madrid - La Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presenta su informe en el que avanza previsiones de ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para el cierre del ejercicio, y avanza el escenario previsto con las nuevas reglas fiscales europeas.

(Texto)(Vídeo) (Audio)

(Presentación del informe a las 11:30 horas)

SENTENCIA ERE

Madrid - El pleno del Tribunal Constitucional afronta los últimos recursos por las sentencias de los ERE, entre ellos el del exministro y exconsejero Gaspar Zarrías, después de haber anulado las condenas a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 10908822 y otros)

UNIVERSIDAD EXCLUSIÓN

Madrid - Los jóvenes tutelados en centros rara vez llegan a la universidad, apenas un 1% en España, y los que aspiran a ello muchas veces deben compaginar estudios y trabajo y afrontar abruptamente una vida adulta cuando cumplen 18 años, momento crucial en el que pierden la protección del sistema público. Marina Segura Ramos

(Texto a las 6:30 horas. 912 palabras)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód: 22065103)

DEPORTE PSICOLOGÍA

Madrid - Los futbolistas Lamine Yamal y Nico Williams o el tenista Carlos Alcaraz han llegado a la cima del deporte siendo muy jóvenes, un cambio de vida que requiere mantener los pies en la tierra. Los psicólogos coinciden, la clave está en la familia y en el entorno de los deportistas. Ana Soteras

(Texto a las 7:00 horas. 923) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 22155677, 22155440, 22155407 y otros)

OLA DE CALOR

Madrid.- La primera ola de calor de este verano arrancará mañana con temperaturas máximas de hasta 40 grados en puntos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra antes de tocar techo el viernes, el día más cálido de esta ola de calor, con valores superiores a los 42 grados en amplias zonas.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

CALOR MASCOTAS

Madrid - ¿Las mascotas sufren golpes de calor? Ante la primera ola de calor del verano en España, los veterinarios lanzan una serie de consejos para proteger a los animales, desde ajustar los horarios de sus paseos en franjas menos calurosas, hidratarlos y cepillar su pelaje pero nunca raparlos.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód: 21848046, 13468972 y otros)

JAMES BLUNT

Barcelona - El cantautor británico James Blunt ofrece un concierto en Barcelona dentro de su gira de presentación del nuevo disco "Who We used To Be', su primer álbum de estudio desde 'Once Upon a Mind', aparecido en 2019, y en el que también se espera que cante sus grandes éxitos, como "You're Beautiful" y "Goodbye My Lover".

(Texto) (Foto)

JAZZ VITORIA

Vitoria - La galardonada baterista y cantante estadounidense Terri Lyne Carrington protagoniza el primero de los grandes conciertos del Festival de Jazz de Vitoria, precedida por el trío de Pablo Martín Caminero y la NDR Bigband de Hamburgo con sus 17 miembros.

(Texto) (Foto)

AGNÈS VARDA

Barcelona - La exposición 'Agnès Varda. Fotografiar, filmar, reciclar' recorre la vida, la obra y las historias fascinantes de una mujer que fue cineasta, fotógrafa, artista y pionera de la Nouvelle Vague.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

UNAMUNO EXPOSICIÓN

Madrid - La Biblioteca Nacional de España indaga en los "vínculos indisolubles" que unen a Miguel de Unamuno con la Historia de España a lo largo de más de cincuenta años a partir de la selección de numerosos documentos iconográficos y textuales a veces olvidados o inéditos como cartas, artículos de prensa, discursos o conferencias.

(Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio)

(Pase para gráficos a las 9:30)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Vitoria.- LEHENDAKARI PARTIDOS.- El lehendakari, Imanol Pradales, analiza la primera ronda que ha mantenido con todos los partidos vascos, salvo Vox. Palacio de Ajuria Enea. (Texto) (Foto)

09:00h.- Barcelona.- JUSTICIA PROCÉS.- El presidente del Parlament, Josep Rull, recibe en la cámara catalana al diputado de ERC Ruben Wagensberg, que retornó el viernes a Cataluña tras ver cómo se archivó la causa de Tsunami Democràtic, en la que estaba investigado. Parlament. (Texto)(Foto)

09:00h.- Madrid.- REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el pleno del Congreso para presentar el plan de calidad democrática que anunció tras su periodo de reflexión y que incluirá la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación. Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Audio) (Directo)

--:--.h.- Madrid.- CONGRESO MESA.- Reunión de la Mesa del Congreso al finalizar la sesión plenaria. Congreso de los Diputados.

09:30h.- Madrid.- SENADO PORTAVOCES.- Reunión de la Junta de Portavoces del Senado. Salón de Pasos Perdidos del Senado.

10:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. Salón de Pasos Perdidos del Senado.

10:30h.- Madrid.- LATINOAMÉRICA POBREZA.- La reina Letizia recibe en audiencia a una representación de la Fundación Microfinanzas BBVA. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Sesión plenaria en el Senado en la que se debaten dos proposiciones de ley (la de paridad y la de la agencia de accidentes), además de la creación de una comisión de investigación sobre el CIS y dos mociones, una del PP sobre la monarquía y otra de Compromís sobre la financiación de la Comunidad Valenciana. Hemiciclo del Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:30h.- Madrid.- REYES EDUCACIÓN.- Los reyes reciben al patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido (UWC) y a alumnos de su red de centros, en uno de los cuales, el de Gales (Reino Unido), estudia la infanta Sofía. Palacio de la Zarzuela. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

ECONOMÍA

09:30h.- Madrid.- JORNADA LABORAL.- Reunión de la mesa de diálogo social sobre jornada laboral. Ministerio de Trabajo. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA DEUDA.- El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a mayo de 2024. MATI

10:00h.- Madrid.- TURISMO EMPLEO.- Turespaña publica la nota sobre los afiliados en alta laboral vinculados a actividades turísticas correspondiente al mes de junio de 2024. (Texto)

11:00h.- Madrid.- LEY PARIDAD.- Dictamen de comisión del proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Senado (Texto) MATI

11:00h.- Málaga.- TREN LITORAL.- Reunión del Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y 18 ayuntamientos de la Costa del Sol y Cádiz para abordar la posibilidad de construir un tren litoral que una todos los municipios del litoral malagueño y conecte con el Campo de Gibraltar. Subdelegación del Gobierno en Málaga. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- La AIReF presenta el Informe de Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2024. José Abascal 2, segunda planta. (Texto)

16:00h.- Madrid.- INDUSTRIA FORMACIÓN.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con la dirección de la Escuela de Organización Industrial (EOI). (Sede de la EOI, Gregorio del Amo, 6).

18:00h.- Madrid.- CONVENIO VIVIENDA.- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, firma el convenio entre el ICO y Caixabank por el que la entidad financiera se adhiere a la línea de avales para la adquisición de primera vivienda de jóvenes y familias con menores a cargo, en la sede de Caixabank, en Madrid. Cobertura oficial.

18:30h.- Madrid.- FUNCIONARIOS MINISTERIO.- El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, da la bienvenida a las últimas promociones del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y Diplomados Comerciales, en la sede del Ministerio.

JUSTICIA E INTERIOR

Madrid.- PODER JUDICIAL.- La Comisión de Justicia del Congreso se reúne para debatir y previsiblemente rechazar, con los votos del PP y PSOE, las seis enmiendas parciales registradas por Sumar a la proposición de Ley que se está tramitando por urgencia sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La comisión comenzará al término del pleno del Congreso. Congreso de los Diputados. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SENTENCIA ERE.- Prosigue el pleno del Constitucional que estudia los últimos recursos a las sentencias del caso ERE. Tribunal Constitucional. (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Madrid juzga a un hombre para el que la Fiscalía pide 13 años y 9 meses de prisión acusado de insultar y agredir a 16 mujeres e intentar matar a una de ellas, tanto en el Metro como en vía pública, “movido por su animadversión hacia el género femenino”. Audiencia Provincial, calle Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Barcelona.- CASO MAINAT.- En la sección 20 de la Audiencia de Barcelona prosigue el juicio por el intento de asesinato del productor de televisión Josep Maria Mainat. (Texto)(Vídeo) (Audio)

10:40h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La Comisión de Nombramientos del Senado se reúne para decidir sobre la idoneidad de los siete candidatos al CGpJ y el candidato a la vacante del TC que han comparecido la víspera, ya que la votación no pudo tener lugar por falta de cuórum, al ausentarse los representantes de cuatro grupos parlamentarios. Sala Enrique Casas Vila del Senado. (Texto)

17:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mantiene una reunión con la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. (Ministerio de Justicia, San Bernardo, 45)

18:00h.- Madrid.- PROTECCIÓN CIVIL.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reúne con la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para firmar un protocolo general de actuación para el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas de interés común en materia de Protección Civil y la gestión de emergencias. (Ministerio del Interior, Amador de los Ríos, 7)

SOCIEDAD

Santander.- OSO PARDO.- El Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos afectados por la presencia del oso se reúnen para definir una serie de actuaciones y las actualizaciones que requiera el plan de recuperación del oso pardo.

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial.- VIOLENCIA MACHISTA.- La secretaria de Estado de Igualdad para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, inaugura el curso de la Universidad Complutense 'Políticas de igualdad, masculinidades e interseccionalidad: debates y retos'. Hotel Victoria, Salón Lepanto.

10:00h.- San Lorenzo de El Escorial.- VIOLENCIA SEXUAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, inaugura el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid 'Pornografía y violencia sexual', que abre la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez. Hotel Victoria. (Texto)

10:30h.- Barcelona.- EMANCIPACIÓN JÓVENES.- La Universidad Pompeu Fabra y la Asociación de Promotores de Cataluña presentan el último monográfico "Determinantes de la emancipación residencial de los jóvenes en España". Sala de Graus Albert Calsamiglia del Campus de la Ciutadella de la UPF. C/Ramon Trias Fargas, 25. (Texto)

11:00h.- Bilbao.- CIUDADES FUTURO.- Presentación de la cuarta edición de Habitantes el Futuro y de los resultados de la encuesta sobre el Futuro de las Ciudades. BBK Kuna. Urazurrutia, 3 (Texto)

17:00h.- Madrid.- JUVENTUD RTVE.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con la presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, en la sede del Ministerio.

19:30h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, inaugura el refugio climático del Círculo de Bellas Artes. Alcalá, 42 (Texto)

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

Avilés.- LITERATURA CELSIUS 232.- Avilés acoge la XIII edición del festival literario de terror, fantasía y ciencia 'Celsius 232'.

10:00h.- Madrid.- UNAMUNO EXPOSICIÓN.- Presentación de la exposición 'Unamuno y la política. De la pluma a la palabra', que se podrá ver en la Biblioteca Nacional entre el 17 de julio y el 8 de diciembre. Sala Hipóstila de la BNE. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:30h.- Vitoria.- IRUÑA VELEIA.- La diputada foral de Cultura de Álava, Ana del Val, presenta el descubrimiento de un circo romano en el yacimiento de Iruña-Veleia. Diputación. (Texto)(Foto)

10:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Representación de la comedia 'La Paz (Celebración grotesca sobre Aristófanes)', dentro de la programación de la 70 edición del Festival Internacional Clásico de Mérida. Teatro Romano. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- ANGÉLICA LIDDELL.- La directora y actriz Angélica Liddell presenta en el Grec Festival su último espectáculo, 'Dämon. El funeral de Bergman', que levantó ampollas entre la crítica francesa.​ Palau de la Virreina. Espai Lab. La Rambla, 99. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF) presenta el acuerdo de renovación de patrocinio con Kutxabank y anuncia los títulos que participarán en la sección New Directors. Tabakalera, Sala Ruiz Balerdi, 4ª planta. (Texto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Barcelona.- AGNÈS VARDA.- El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) presenta la exposición dedicada a la cineasta, fotógrafa, artista y pionera de la Nouvelle Vague Agnès Varda. A las 18:15h se inaugura con la asistencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. CCCB. (Texto)(Foto)(Vídeo)

11:20h.- Madrid.- CINE COMEDIA.- La actriz Carmina Barrios y el actor Salva Reina, junto con la directora de cine Chus Gutiérrez, presentan la comedia 'Tu madre o la mía: Guerra de suegras'. Casa México. c/ Alberto Aguilera, 20. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

20:30h.- Vitoria.- JAZZ VITORIA.- El Festival de Jazz de Vitoria arranca las actuaciones en Mendizorroza de su 47 edición con el trío de Pablo M.Caminero, que actuará con NDR Bigband la galardonada Terri Lyne Carrington. Mendizorroza. (Texto)(Foto)

20:30h.- Yacimientos de Atapuerca (Burgos).- YACIMIENTOS ATAPUERCA.- La Reina Sofía asiste al concierto especial de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León al pie de los yacimientos de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad, con motivo del 25º Aniversario de la Fundación Atapuerca, de la que es presidenta de honor. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

21:30h.- Barcelona.- JAMES BLUNT.- El cantautor británico James Blunt ofrece un concierto en Barcelona dentro de su gira de presentación de su nuevo álbum "Who We used To Be'. Poble Espanyol. (Texto)(Foto). EFE

ra/mcm

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245