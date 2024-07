El PP creará hoy una comisión de investigación en el Senado sobre el CIS de Tezanos

El Senado celebrará este miércoles un Pleno extraordinario en el que el PP aprobará la constitución de una comisión de investigación con el objetivo de "analizar la manipulación y posible malversación que hacen" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, sobre el órgano sociológico. Los de Alberto Núñez Feijóo harán valer su mayoría absoluta en el Senado para crear esta comisión de investigación sobre el CIS de Tezanos. Eso sí, está previsto que hasta después de verano no se constituya y arranquen sus trabajos. Los 'populares' advierten de que investigarán en la Cámara Alta "el interés de Sánchez por colonizar todas y cada una de las instituciones públicas", entre ellas el CIS, que a su juicio ha sufrido "reiteradas manipulaciones" por parte de su presidente para favorecer a los socialistas en campaña electoral. En esta comisión, el PP pretende examinar las actividades del órgano sociológico y decidir "posibles reformas legales" para el mismo. Asimismo, investigarán la posibilidad de adoptar acciones legales en el marco penal "o en otro ámbito" contra Tezanos. YA DENUNCIÓ LA "DESCARADA UTILIZACIÓN" DEL CIS La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ya ha defendido en varias ocasiones la necesidad de crear esta comisión para analizar la "descarada utilización" que realiza un CIS que, considera, se encuentra "al servicio" del presidente del Ejecutivo. Estas declaraciones se produjeron después de que la Junta Electoral Central (JEC) impusiese una multa de 3.000 euros a Tezanos por la encuesta que realizó sobre el período de reflexión de Sánchez. "Con este tipo de prácticas, Tezanos nos da la razón para que investiguemos en el Senado la descarada utilización que realiza el CIS al servicio de Sánchez", difundió García en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press. TEZANOS DICE QUE "PUEDEN INVESTIGAR LO QUE QUIERAN" Por su parte, el presidente del CIS expresó que los 'populares' "pueden investigar lo que quieran", pero recordó que "la investigación judicial en este país corresponde al poder judicial". Asimismo, Tezanos cargó contra el PP, porque "desde el primer momento --que preside el órgano-- está empeñado en una persecución sistemática" hacia él, al tiempo que defendió la "transparencia" y la "rigurosidad" del CIS. "El CIS no toca las encuestas, no existe la 'cocina de Tezanos'", sentenció.

