Extremadura considera que "hay que integrar" los modelos de financiación del País Vasco y Navarra

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha considerado que "hay que integrar" los modelos de financiación del País Vasco y Navarra, toda vez que no se puede "seguir manteniendo" un sistema de cupo o de aportación. "Tienen que formar parte del sistema de financiación autonómica, no provocar justo lo contrario. Y es que ahora los catalanes pasan a un sistema así", ha asegurado Manzano en declaraciones a los medios en Mérida tras la reunión este pasado lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), respecto a la que ha mostrado su "decepción". Así, Manzano ha reclamado al Gobierno que proponga un nuevo sistema de financiación y ha señalado que las comunidades presentes en la reunión de este pasado lunes del CPFF se posicionaron a favor de revisar el sistema de financiación autonómica. Al respecto, ha criticado que el Ejecutivo central no realizase "ninguna apreciación" en relación a cómo se va a negociar el sistema, a cuántos recursos del Estado se van a poner encima de la mesa, a qué va a pasar con los ingresos o si se van a incrementar los porcentajes de cesión tributaria amparándose, ha dicho, en que las comunidades autónomas no se ponían de acuerdo, algo que es "totalmente falso". "Lo que tiene que hacer el Estado, lo que tiene que hacer la vicepresidenta es trabajar, es presentar un modelo de financiación autonómica. Desde el año 2009 estamos esperando una revisión del modelo y esto es un incumplimiento constitucional", ha aseverado la consejera extremeña. Ante la ausencia de un modelo de financiación por parte del Estado, ha criticado Manzano, lo que sí se oyó este lunes en la reunión del CPFF fue un "modelo de financiación propuesto por un territorio", en relación a Cataluña, región que presentó su modelo de financiación singularizada y que, en su opinión, "supone aniquilar al Estado, supone aniquilar la hacienda estatal, generar desigualdad". Por ello, ha reiterado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debería "trabajar" y presentar un modelo de financiación no solo centrado en el sistema de financiación autonómica sino que trate también otras cuestiones como es el Fondo de Compensación Interterritorial, dotado con 432 millones desde el año 2014, o la inversión territorializada. "Necesitamos que el Estado se tome en serio lo que dice la Constitución, que es un crecimiento cohesionado, es un crecimiento equilibrado de todo el territorio español y me temo que están yendo en la dirección contraria. Si apoyan sistemas de financiación como el que ayer se puso encima de la mesa por parte de un territorio, estamos yendo en la dirección totalmente contraria", ha remarcado. A preguntas de los medios, sobre un posible acuerdo previo de PP y PSOE sobre financiación autonómica, la consejera extremeña ha asegurado que eso sería "alterar" el orden constitucional del debate, ya que todos los modelos y sistemas de financiación autonómica se han pactado en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Algunos, incluso previamente, han contado con una Conferencia de Presidentes donde se fijan ciertas bases que van a, después, con posterioridad, ser trasladadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha añadido. Asimismo, y sobre la petición de "negociaciones discretas", Elena Manzano ha mostrado su rechazo, ya que lo que pide la Constitución y lo que pide la igualdad de todos los españoles "es todo lo contrario a la discreción". "Yo aquí quiero conocerlo todo, quiero saberlo absolutamente todo", ha planteado, además de insistir en que "nunca" a lo largo de la negociación sobre los modelos de financiación autonómica ha habido un consenso previo o un acuerdo previo general debido a las diferencias de las comunidades. "Lo que está claro es que hay un desequilibrio vertical a día de hoy que hay que corregir, el Estado tiene muchos ingresos, tiene muchos recursos y ¿quiénes son las que prestan las principales competencias?", se ha preguntado Elena Manzano.

