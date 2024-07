Rueda contrapone que Baltar se "va a someter" a juicio con unas "declaraciones fuera de lugar" de Bolaños

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha valorado que el senador del PP Manuel Baltar se "va a someter" a juicio por un posible delito contra la seguridad vial y ha contrapuesto esta actitud con las "declaraciones totalmente fuera de lugar" del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre otras actuaciones judiciales. Así ha respondido el máximo mandatario gallego, tambíen líder del PPdeG, al ser preguntado sobre si Baltar --senador por designación del Parlamento autonómico-- debe dejar el cargo después de que el Tribunal Supremo dictase auto de apertura de juicio oral contra él por presuntamente conducir un coche oficial a 215 kilómetros por hora por la A-52 cuando era presidente de la Diputación de Ourense. "Va a haber un juicio dentro de poco y me alegro mucho de que el señor Baltar no esté afrontando ese juicio como vemos que se están afrontando otras actuaciones judiciales", ha respondido Rueda. En este sentido, ha contrapuesto la actitud del político ourensano con la de otros dirigentes de "mucha responsabilidad" que "descalifican a jueces" e intentan "amedrentarlos". "Incluso el ministro de Justicia, haciendo declaraciones totalmente fuera de lugar", ha añadido, sobre Bolaños. Por tanto, antes de pronunciarse sobre si Baltar debe dimitir o no ante este juicio, Rueda quiere esperar a "ver el resultado" del proceso y "cuál es el tipo de sanción, si es que la hay".

