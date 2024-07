PSPV y Compromís afean a Massó que se "aferre" a la Presidencia de Les Corts: "Solo le interesan los 100.000 euros"

PSPV y Compromís reprochan a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), que se "aferre" a su puesto a pesar de la ruptura del gobierno valenciano que su partido compartía con el PP porque "solo le interesan los 100.000 euros al año". Además, advierten a los 'populares' que si quieren llegar a acuerdos tienen que demostrar voluntad y apartarse de Vox. Así lo han trasladado los síndics José Muñoz y Joan Baldoví, respectivamente, después de que la presidenta haya dejado claro que no piensa abandonar el cargo a pesar de la ruptura del gobierno PPCV-Vox por la decisión de los de Santiago Abascal de salir de los ejecutivos autonómicos al aceptar el reparto de menores migrantes. Desde el grupo socialista, Muñoz ha asegurado que "Massó se aferra al sillón igual que hace Carlos Mazón" --'president' de la Generalitat y líder del PPCV-- sin "ningún tipo de escrúpulos", ya que ha mostrado su preocupación por la estabilidad de la Comunitat Valenciana con un gobierno en minoría. Es por eso que ha garantizado que el PSPV apoyará cualquier iniciativa para quitar a Massó de la Presidencia, si bien ha remarcado que su grupo fue el único que votó en contra de la elección de la presidencia --Compromís se abstuvo después de un acuerdo con el PP para tener un puesto en la Mesa de Les Corts--. Respecto a la futura relación con el PP, el síndic socialista ha insistido en que Mazón debe "romper con la agenda ultra" porque de lo contrario la ruptura con Vox es "una operación de maquillaje". "Es Vox quien ha roto con el PP, no Mazón con la ultraderecha porque él está orgulloso de pactar con Vox. Las cosas en su cabeza no han cambiado para nada", ha remarcado. Como síndic de Compromís, Baldoví ha afirmado que "a la presidenta solo le interesa cobrar los 100.000 euros al año y tener asesores", algo que no ve "ético" al no mantenerse el gobierno autonómico con el PP" y al ser diputada del grupo que tiene menos escaños. "Es una presidenta que no merece estar ni un minuto más, que nunca ha representado dignamente a esta institución", ha aseverado, por lo que ha urgido a PSPV y PP a apoyar la propuesta que registrará su grupo este lunes para reformar el reglamento de Les Corts para quitar la Presidencia a Massó. De cara al futuro, Baldoví no ha querido confirmar si su grupo apoyaría a un candidato del PP para este puesto --"lo que venga después y a lo hablaremos"-- y ha afeado la "manera extraña de negociar" de los 'populares' "solo de boquilla" y sin "hechos". También ha reprochado a Mazón que haga "como si nada" y no presente un plan de gobierno para la nueva etapa. Por tanto, ha augurado que lo que suceda en Les Corts "dependerá de la actitud de Vox": "Si le acaba aprobado todo al PP sin ninguna contraprestación, seguiremos como hasta ahora. Si acaba haciendo lo que dijo Abascal, se abre una nueva etapa y el PP deberá contar con la oposición".

