PSOE ve normal que Sánchez se reuniera con Barrabés en Moncloa y justifica la presencia de Begoña porque se conocían

El PSOE resta importancia a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera en La Moncloa con el empresario Juan Carlos Barrabés y que en dos de esos encuentros participase su mujer Begoña Gómez y lo sitúan dentro de la normalidad. En este sentido fuentes socialistas señalan que Barrabés es uno de los empresarios más importantes en su sector y por eso es normal que se reúna con Sánchez y apuntan que Gómez acudió a esas reuniones porque se conocían al tener una cátedra juntos en la Universidad Complutense. Los socialistas se posicionan así tras la declaración realizada por el propio Barrabés este mismo lunes ante el juez, ante el que afirmó que se reunió varias veces en La Moncloa con Begoña Gómez y que en dos de ellas participó también Sánchez. En la misma línea, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha insistido en que "no hay nada" y ha pedido que se archive la causa en la que la mujer de Sánchez está investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. "Si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, con el colectivo cultural, con instituciones, pues no sería un país serio como es España. Por tanto, dejemos ya estas banalidades", ha señalado. Reprocha además que tanto "ruido" solo servirá "para hacer daño" y reitera que en este caso no hay nada más que una denuncia "falsa", un "ataque personal" contra Begoña Gómez por el mero hecho de ser la mujer de un presidente del Gobierno "progresista". (Seguirá ampliacion)

Compartir nota: Guardar Nuevo