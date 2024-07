Saiz pide al PP que rompa con Vox en ayuntamientos y apoye la reforma de Extranjería:"Tiene que estar a la altura"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llamado al PP a romper con Vox en los ayuntamientos y le ha pedido que esté "a la altura" y apoye la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados. Así lo ha expresado en declaraciones recogidas por Europa Press tras participar en la inauguración del Campamento Nacional Jamscout en Covaleda (Soria), donde la ministra ha celebrado la "buena noticia" de la ruptura de los gobiernos de coalición de PP y Vox en comunidades autónomas, como es el caso de Castilla y León. "Invito también al PP a que eso se lleve a los ayuntamientos y a las diferentes entidades locales donde comparten gobierno", ha reclamado, para instar a los 'populares' a que "empiecen a deshacer esos retrocesos en derechos que estaban produciéndose", principalmente relacionados con el "negacionismo de la violencia machista", la "memoria democrática e histórica" y los discursos "xenófobos y racistas". Para Saiz, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo tiene ahora una "oportunidad para estar a la altura" y "hacer una oposición de política útil", lo que pasa, primero, por apoyar la reforma de la Ley de Extranjería que "está encima de la mesa y habla de solidaridad y compromiso". "Todavía estamos por ver esa prueba del algodón, no solamente en materia migratoria, sino en todas las cuestiones que se pongan encima de la mesa y que supongan derechos y avanzar en convivencia en nuestro país", ha apostillado al respecto. Asimismo, en relación con el reparto de menores migrantes no acompañados, ha recordado que se está hablando "de niños y niñas que vienen en desprotección". "Lo que no vale son dobles discursos dependiendo del origen de estos menores", ha defendido. En este sentido, ha incidido en que la reforma de la Ley de Extranjería tiene como "interés superior al menor", así como "seguridad jurídica", y ha destacado que el Gobierno ha trabajado "intensamente desde hace meses" en su planteamiento. "MANO TENDIDA" Por otro lado, Saiz ha recalcado que el Ejecutivo tiene "la mano tendida constantemente" para "llegar a acuerdos" en esta y otras cuestiones, si bien ha criticado que el PP ha votado en contra de todo lo que "tiene que ver con la solidaridad". En este contexto, ha defendido el Gobierno de coalición y ha aseverado que este tiene la "hoja de ruta muy clara", así como ha expresado su confianza en que se apruebe la "ley de leyes", los futuros Presupuestos. "Para mí la pluralidad y la diversidad es algo positivo, el llegar a un Gobierno de coalición y el acordar con los diferentes, eso es la política útil con mayúsculas", ha agregado, para avisar de que eso es lo que "no son capaces de hacer el PP y Vox y sí el Gobierno de coalición" de PSOE y Sumar.

