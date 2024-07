Comín cree que su regreso junto a Puigdemont se alargará y no podrá volver este otoño

El líder de Junts en la Eurocámara, Toni Comín, ha lamentado que su regreso junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se alargará y no podrá volver a Cataluña este verano ni este otoño. "Ahora lo que sabemos es que la cosa se alarga bastante y contra lo que hubiéramos deseado nosotros y nuestras familias, no volveros este verano o este otoño; parece claro que no", ha expresado en declaraciones al canal 3/24. Ha asegurado que el Tribunal Supremo tiende a manipular los plazos con "afán de hacer daño" y que lo que debería ser un recurso de apelación que se resuelva en pocos meses puede ser que se alargue mucho.

