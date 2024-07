Presidente del Consell de Mallorca dice que la ruptura de pactos de Vox no afecta y que tiene un gobierno "estable"

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asegurado este viernes que sus socios de gobierno le han trasladado que la ruptura de pactos de Vox a nivel nacional "no afecta" a la institución insular. En declaraciones a los medios, Galmés ha indicado que se seguirá trabajando "con total normalidad" y ha asegurado que actualmente su gobierno es "sólido, estable, de soluciones y continúa trabajando haciendo cambios en la isla". "Es un gobierno que durante estos cuatro años marcará un antes y un después frente a las políticas de izquierda que había hasta ahora", ha recalcado. En referencia a las competencias que posee el Consell para acoger a menores migrantes no acompañados, ha defendido que "siempre será una institución solidaria", por lo que "no dejarán abandonados" a los niños que lleguen a la isla. No obstante, ha manifestado que el número de menores que desembarcan en Mallorca "se ha multiplicado por cuatro" en los últimos años y se está llegando a "números máximos de acogimiento". Por tanto, Galmés ha reivindicado "una política migratoria a nivel estatal" y más recursos económicos, técnicos y personales con el fin de afrontar una situación que, dice, está siendo "muy complicada".

