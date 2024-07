Nicolau Mir: "Nuestro objetivo es llegar a la final por equipos"

Palma, 12 jul (EFE). - Nicolau Mir (Palma, 2000) está listo para disputar por segunda ocasión los Juegos Olímpicos en la disciplina de gimnasia artística. El deportista del Xelska Illes Balears afrontará la cita olímpica tras proclamarse campeón del mundo en Antalya esta misma temporada y con el objetivo de alcanzar la final por equipos por primera vez en la historia de la delegación española.

Pregunta. ¿Qué tal ha vivido estos días tras confirmarse su participación en los Juegos Olímpicos?

Respuesta. Estoy muy contento por todo el trabajo que se ha hecho durante este ciclo de tres años. Nunca hubiera pensado participar en dos Juegos Olímpicos después de Tokio 2020, los afronto con muchas ganas porque una vez ya conoces la experiencia vas con un poco más de hambre.

P. ¿Cómo reaccionó cuando le confirmaron la presencia en París?

R. La parte de alivio siempre está ahí. Te da otra sensación a la hora de entrenar porque no es lo mismo prepararte para ir que para clasificarse. Afinas más todos los detalles que tienes que trabajar, planteas la preparación de otra manera y se hace más ameno.

P. ¿Recibió muchas llamadas y mensajes de felicitaciones tras el anuncio?

R. Sí, por parte de la familia sobre todo, estaban muy felices por mí. Muchos amigos y familiares tendrán la oportunidad de venir a verme por la cercanía.

P. Ahora que quedan dos semanas, tendrá la agenda muy apretada...

R. Sí, el viernes 19 viajamos allí para estar ocho días antes de la competición. Una vez estás en la Villa Olímpica ya es diferente, lo único que tratamos de evitar estos días es una posible lesión, nuestro mayor temor.

P. ¿Qué les aportará el hecho de repetir el grupo que ya participó en Tokio 2020?

R. Es un equipo donde más que compañeros somos amigos, y esto a la hora de entrenar y competir se nota mucho. Estamos muy contentos de repetir porque la confianza y la conexión que tenemos entre nosotros es total. Eso ayuda muchísimo para afrontar una competición.

P. ¿Cómo ve al resto de tus compañeros para esta cita tan importante?

R. Estamos muy bien todos, con mucha confianza respecto a los otros Juegos. Tenemos muchos ejercicios más consolidados, estamos mucho más seguros en lo que hacemos y eso cuando uno se sube al aparato se nota. Hemos hecho un trabajo excepcional estos años para llegar al 110 por ciento de confianza.

P. ¿Qué expectativas tiene de estos Juegos Olímpicos?

R. Tenemos en mente la final por equipos, es nuestro principal objetivo, sería histórico porque nunca se ha dado que un equipo de gimnasia español haya llegado a esa fase. En el Mundial de 2022 quedamos sextos, el año pasado nos quedamos a menos de medio punto de meternos sin hacer la competición perfecta. Es factible, pero sabemos que todo el mundo apretará al 200 por ciento al estar en unas Olimpiadas.

P. ¿La gran competencia que tienen se lo pondrá muy difícil, no?

R. La competencia en unos Juegos Olímpicos es muy dura siempre, pero es verdad que en la gimnasia hay varios países que podrían considerarse intocables como Japón, Estados Unidos o China. Es muy complicado acercarse solo por la cultura de gimnasia que tienen. Ojalá podamos rascarles algo o por lo menos asustarles, pero conocemos cuáles son nuestros rivales directos y también sabemos que si hacemos nuestro trabajo estaremos ahí.

P. Habla de una gran diferencia de nivel. ¿Cree que ha podido reducirse en los últimos años respecto a estos equipos?

R. Yo creo que va cambiando con el paso de los años, la gimnasia artística masculina ha pegado un salto de nivel brutal en estos años, hay muchos países que a nivel internacional no existían en esta modalidad y ahora están apretando. Se ha igualado la media tabla, algo que en un futuro hará que el podio cambie.

P. ¿Qué significa para usted estar dentro de una delegación histórica como es la de este año?

R. Es un orgullo poder participar en esta delegación histórica. Los Juegos son una competición totalmente diferente, te da la oportunidad de acercarte a muchos otros países y también a otros deportes. En las Olimpiadas todos tienen un buen rollo excepcional, esa parte de abrirse y conocer otras formas de vida, si no la vives allí, no la vivirás igual.

P. ¿Es muy diferente su enfoque y preparación una vez ya cuenta con experiencia en una cita olímpica?

R. Es distinto por la experiencia que adquieres de otras competiciones, no solo de los Juegos, vas más confiado y curtido. A Tokio no es que fuéramos a participar, pero te queda la sensación de que ibas a ver lo que son los Juegos desde dentro, si es parecido a un mundial, pero nada que ver. A nosotros nos ayudará mucho esa experiencia.

P. ¿Qué diferencias encuentra entre los Juegos Olímpicos y un Mundial?

R. Inconscientemente, aunque no quieras, piensas de verdad que estás en unos Juegos Olímpicos. Los nervios y las sensaciones son distintos porque es para lo que te has preparado durante toda tu vida, no sabes si los volverás a vivir.

P. A nivel personal, esta temporada está consiguiendo muchos éxitos. ¿Qué valoración hace?

R. Muy contento porque hemos tenido muy buenos resultados individuales todos, yo con esa Copa del Mundo que tuve en Turquía. Esto te hace ganar confianza progresivamente, un buen resultado te da el triple que buenos entrenamientos. A nivel personal lo enfocamos así con mi entrenador, lo hemos enfocado por ahí y lo gestionamos lo mejor posible para llegar así a los Juegos. EFE

