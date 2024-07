Yllanes vincula algunos de los espionajes de la 'policía patriótica' al hecho de que iba a presidir el caso Nóos

El exdiputado de Podemos Juan Pedro Yllanes ha vinculado los primeros espionajes de la 'policía patriótica' hacia su persona al hecho de que iba a presidir el Tribunal del caso Nóos, ya que en ese momento todavía era juez en activo y no había anunciado su candidatura. "Lo más llamativo es que de las 29 ocasiones en las que me investigaron o espiaron --no sé qué palabra usar--, las tres primeras se hicieron a través de la Comisaría de Ibiza siendo yo magistrado en activo en la Audiencia Provincial y cuando había trascendido que iba a presidir el Tribunal del caso Nóos", ha rememorado este jueves Yllanes en declaraciones a Europa Press. Cabe recordar que este pasado miércoles trascendió que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional informó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que examina si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior, que durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados de esa formación. Entre ellos figura Juan Pedro Yllanes, quien ha contado que se enteró este mismo miércoles de los espionajes porque salió publicado en prensa. Y preguntado por ello, ha remarcado que por aquel entonces, cuando Podemos irrumpió en el escenario político, sí que había sospechas de que se pudiera indagar en la vida privada de los ciudadanos. "Lo que supuso la irrupción de Podemos en 2016 en la política española hacía temblar el sistema de bipartidismo instalado y ponía en peligro el 'status quo' de la política de España. Había sospechas de que se pudiese intentar indagar en tu vida privada", ha reflexionado el exdiputado. Con todo, ha sentenciado "esto es poner las cloacas del Estado al servicio de la política como arma para combatir el adversario, para buscar puntos débiles relacionando la vida personal del adversario para anularlo políticamente". El exdiputado ha dicho, además, tener "la conciencia muy tranquila", porque de las 29 investigaciones "no consiguieron sacar nada". "Tengo la conciencia muy tranquila y ni siquiera estoy tremendamente sorprendido", ha reconocido, rememorando que "fue un momento muy negro para la democracia", con un Gobierno de Mariano Rajoy "democráticamente endeble y que se dedicó a lo mejor que sabía hacer, usar las cloacas del Estado como arma política". Esto, ha agregado, "dice muy poco en favor de su calidad democrática". Además, ha comentado que por aquel entonces "circulaban bromas" y estaba "la sospecha de que alguien pudiera estar escuchando o investigando". Por último, preguntado por si han hablado entre los afectados de emprender medidas legales al respecto, Yllanes ha señalado que algunos compañeros están valorando la posibilidad de una demanda colectiva o de personarse como perjudicados en la causa que ya hay abierta. Sin embargo, ha asegurado que él todavía no tiene una decisión tomada.

Compartir nota: Guardar Nuevo