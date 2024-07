Valencia acoge la primera cita española de la gira de Scorpions 'Love at first sting 2024'

Madrid, 11 jul (EFE).- La veterana banda alemana Scorpions celebra el 40 aniversario de su álbum 'Love at first sting' con una gira que llega este jueves a España y que tiene su primera parada en Valencia, en el Auditorio Marina Sur, y que contará con visitas a Cádiz, Madrid, La Rioja y Asturias.

Tras la cita de Valencia, la gira pasará por Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 13 de julio, donde compartirá cartel con Aitana, Maná o Ricky Martin, para después, el 16 de julio, visitar el WiZink Center de Madrid.

Más tarde, el 19, actuarán en el RockLand art fest de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), y cerrarán sus fechas en España en Gijón el 21 de julio, en el festival Tsunami Xixón,

Su álbum 'Love at first sting' en el que se encuentran algunos de sus mayores éxitos como 'Still loving you' o 'Love you like a hurricane', vio la luz en 1984 y llevó a la banda de heavy metal a recorrer los escenarios de todo el mundo durante dos años con una gira que tuvo como punto final un concierto en Madrid en septiembre de 1986.

De este modo, 38 años después, los alemanes volverán a Madrid para celebrar las 4 décadas de vida de su álbum más exitoso, con un tour que comenzó en Ciudad de México en marzo, que además ha contado con una residencia en Las Vegas, entre el 11 de abril al 3 de mayo, donde ofrecieron 9 conciertos.

Una gira que, a pesar de haber sido menos extensa que otras anteriores de la banda, ha dado la vuelta al mundo, con citas en países como Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, o Georgia. El recorrido se cerrará en Fráncfort en septiembre, después de varias fechas en su Alemania natal.

Las citas de este verano en España de Scorpions serán las primeras después sus conciertos en Barcelona, Sevilla y La Coruña, en la gira 'Rock Believer World Tour', hace justo un año, en julio de 2023.

La banda, uno de los máximos exponentes del heavy metal y el hard rock, ha publicado hasta la fecha 20 álbumes de estudio desde su primer disco de 1972 'Lonesome crow' hasta 'Rock Believer' (2022) su último álbum hasta la fecha. Además, esta gira es la número 25 de su extensa y continuada trayectoria de más de 50 años de duración. EFE

gvf/agf/oli