Puigdemont denuncia un "golpe de Estado híbrido" de jueces y policías contra la democracia

El expresidente catalán y candidato de Junts a la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciado un "golpe de Estado híbrido" de jueces y policías contra las instituciones democráticas españolas. En un comunicado en 'X' de este jueves recogido por Europa Press, ha alertado de que "como que visiblemente no son guardias civiles entrando en el Congreso con la metralleta en la mano, el golpe de Estado no es percibido como tal", si bien el resultado el mismo. A su juicio, grupos organizados formados por policías, periodistas, jueces y empresarios, así como jueces del Tribunal Supremo que no aplican las leyes aprobadas en el Congreso, tratan de "subvertir las decisiones del Parlamento, intervenir el funcionamiento de las instituciones del Estado". Puigdemont también ha opinado que el problema no es solo este, sino que aquel que tiene "la responsabilidad de proteger la democracia, mira hacia otro lado y se inhibe de tomar decisiones, con la ingenua pretensión de que así estarán a salvo de los zarpazos golpistas", en referencia al Gobierno. Además, ha criticado que como el contexto actual "no es exigente en términos de derechos fundamentales y libertades como había sido en el pasado, los golpistas actúan desbocados", mientras que el crecimiento de la intolerancia y el autoritarismo los ampara y anima, en sus palabras.

