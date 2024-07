Moreno defiende el reparto de menores migrantes por "solidaridad" y no ve justificado que Vox rompa con gobiernos del PP

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este jueves la "solidaridad entre territorios españoles" y el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, y ha considerado que ese asunto "no justifica bajo ningún concepto" que Vox rompa sus coaliciones de gobiernos autonómicos con el PP. Moreno se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de someterse a las cuestiones de los grupos en el Pleno del Parlamento andaluz, y al hilo del anuncio de Vox de dar por rotos los pactos de gobierno con el PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan después de que los de Alberto Núñez Feijóo acordaran este miércoles con el PSOE el reparto de más de 300 menores migrantes no acompañados a los territorios desde Canarias. El presidente andaluz ha comentado que le "preocupa la gobernabilidad de los gobiernos" del PP, pero ha apostillado que su partido "siempre cumple con sus obligaciones de Estado", y "uno de los pilares del PP es la solidaridad entre territorios españoles, en este caso entre comunidades, y por supuesto la protección, en este caso, de menores, que son personas que necesitan el amparo y la ayuda de las instituciones", ha añadido. "Así que si Vox quiere romper porque hemos aceptado un principio de solidaridad de 400 menores no acompañados, eso será responsabilidad de ellos, y serán ellos los que tendrán que explicar a sus electores por qué rompen la estabilidad de gobiernos exclusivamente por una causa que, evidentemente, no justifica bajo ningún concepto la ruptura de un gobierno", ha agregado Juanma Moreno para concluir.

