La exjefa de Oficina Antifraude niega que ordenara perjudicar a acusados del caso Cuéntame

Madrid, 11 jul (EFE).- La exdirectora de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) Margarita García-Valdecasas ha testificado en el juicio a 28 acusados de fraude fiscal, entre ellos los actores de la serie televisiva 'Cuéntame cómo pasó' Imanol Arias y Ana Duato, que no dio instrucciones para perjudicar a ninguno de ellos.

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves la vista en la que el fiscal pide la pena más elevada, 298 años de prisión, para Fernando Peña, inspector de Hacienda en excedencia y máximo responsable del despacho Nummaria, desde el que supuestamente se ofrecía a clientes estructuras societarias opacas en España y otros países para eludir el pago de impuestos.

Margarita García-Valdecasas, que ya está jubilada, ha declarado que siendo la máxima responsable de la ONIF como era habitual estuvo presente el 27 de abril de 2016 cuando se practicó el registro en el despacho Nummaria y que se desarrolló ante el letrado de la Administración de Justicia.

A preguntas del fiscal y del abogado del Estado ha asegurado que no dio instrucciones de si se debía recoger o no algún papel ya que de ello se encargaba el jefe del equipo de la ONIF que llevaba el asunto y que ya contaba con un listado de personas y empresas cuya documentación había que incautar a requerimiento del Juzgado "sin que nos extralimitáramos".

"No di instrucciones de eliminar documentos ni de alterar los que quedaron depositados en la ONIF porque el letrado de la Administración de Justicia no me habría dejado", ha mantenido Margarita García-Valdecasas, que ha aclarado que la documentación quedó depositada en la sede de la oficina porque así lo decidió el Juzgado de instrucción.

A preguntas de Antonio Camacho, abogado de Fernando Peña, García-Valdecasas ha asegurado que era habitual que siendo directora de la ONIF acudiera a este tipo de registros.

Ha añadido que ella no conoce a Fernando Peña aunque sabe que su marido había sido antes de conocerle socio accionista del acusado en el Banco de Finanzas e Inversiones.

Pero ha recalcado que ella en el caso de Nummaria no tenía ningún interés más allá del meramente profesional como responsable de la ONIF, una unidad de la Agencia Tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda.

Entre los clientes de Fernando Peña se encontraban los actores Imanol Arias y Ana Duato a quienes el fiscal acusa de varios delitos fiscales en sus declaraciones de la renta por ingresos procedentes principalmente de su participación en la serie de televisión 'Cuéntame cómo pasó'.

En virtud de un pacto con el fiscal en la primera sesión del juicio, Imanol Arias confesó un fraude de unos 2 millones de euros y aceptó una condena de dos años y dos meses de cárcel -que no implica su ingreso en prisión- frente a los 27 años iniciales que solicitaba el fiscal.

Por su parte, Ana Duato se sigue enfrentando a una petición de la Fiscalía de 32 años de cárcel por un supuesto fraude de 1,9 millones de euros acumulado por cuotas presuntamente defraudadas del IRPF de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017, mientras que para su marido, el productor de la citada serie, Miguel Ángel Bernardeau, el fiscal solicita 18 años de prisión. EFE

