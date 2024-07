El Senado restituye en Comisión el veto al techo de gasto que el Congreso había eliminado a través de la Ley de Paridad

La Comisión de Igualdad del Senado ha restituido este jueves su veto al techo de gasto que el Congreso había eliminado a través de la Ley de Paridad. El PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta, introdujo este miércoles en el trámite de Ponencia una enmienda de supresión por la que elimina la Disposición Final Cuarta del proyecto de Ley, que había sido introducida por PSOE y Sumar en el Congreso y que modificaba el apartado 6 del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para especificar que si el Senado rechaza los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por el Congreso, estos se someterán de nuevo a votación en el Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple. Actualmente, la Ley establece que de ser rechazados por el Congreso o por el Senado, el Gobierno tiene un mes para remitir un nuevo acuerdo. En su enmienda de supresión, el PP justifica que se elimina "por evidente y manifiesta falta de congruencia de la enmienda incorporada en el Congreso -de la que se deriva esta disposición-, con el objeto, espíritu y fines esenciales del proyecto de ley, incumpliendo el criterio consolidado en la doctrina del Tribunal Constitucional". La Comisión de Igualdad ha aprobado este jueves el dictamen al proyecto de Ley de Paridad con el apoyo de PP (17 votos a favor) y el rechazo de PSOE, ERC, PNV, BNG y Vox (14 votos en contra). Está previsto que el próximo 17 de julio el Pleno del Senado debata y vote la Ley de Paridad. En todo caso, los socialistas ya han anunciado que, de ser aprobado definitivamente por la Cámara Alta con los cambios incorporados por los 'populares', buscarán revertir este y otros cambios en la norma cuando vuelva al Congreso, rechazando la enmiendas incorporadas por el Senado. En este sentido, la senadora del Grupo Parlamentario Popular, Raquel González, ha asegurado que su formación ha sacado los artículos "intrusos" de esta ley "para centrar el objeto de la misma en su verdadera razón, la paridad". Se refería precisamente a la enmienda que el PSOE y Sumar incluyeron para la eliminación del veto del Senado a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda, conocidos como techo de gasto, con la idea de allanar la tramitación parlamentaria de la senda de déficit que prepara Hacienda y así proseguir con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. Además, González ha recalcado que la letrada de la Comisión de Igualdad en un informe del pasado 9 de julio alertó a la ponencia sobre la existencia en su seno "de lo que se conoce como precepto intruso". Así, ha apuntado que puso en duda la constitucionalidad de que PSOE y Sumar usen la Ley de Paridad para introducir otros cambios legales de materias ajenas como la eliminación del veto irrevocable del Senado. RECHAZADA LA PROPUESTA DE VETO DE VOX Por otro lado, el Senado ha rechazado en la Comisión de Igualdad la propuesta de veto de Vox al primer texto de la Ley de Paridad, con todos los grupos en contra. Para defender esta propuesta, la senadora de Vox Paloma Gómez ha recalcado que el ejecutivo tiende a aprovecharse de las instituciones y de las leyes "con un propósito meramente ideológico" que, en este caso, ha dicho que "en nada mejora la igualdad real entre los españoles". Asimismo, ha denunciado que la norma introduce cambios legislativos que "no tienen nada que ver con el objeto originario de la ley". "A veces se pasan de listos introduciendo una enmienda para quitarle poder de decisión al Senado. Nada tiene que ver con lo que estamos tratando con respecto a los objetivos presupuestarios. Estamos acostumbrados a estas trampas políticas de este Gobierno, lo que no nos llevará a ningún buen fin", ha expuesto. Igualmente, Gómez ha recalcado que Vox considera que "se trata de una norma ideológica contraria al principio de igualdad entre los ciudadanos", y ha advertido de que "provocará efectos negativos entre los hombres y mujeres de la sociedad española". Por su parte, la senadora del Grupo Parlamentario Popular María Asunción Mayo ha afeado a Gómez haber mencionado "muy de pasada y al final" el "verdadero caballo de Troya" de este proyecto de ley, que es la eliminación de la prerrogativa de veto del Senado sobre el techo de gasto fijado por el Gobierno. "Y le aseguro que si mi grupo hubiera planteado un veto, no le quepa ninguna duda de que este hubiera sido nuestro principal argumento", ha expuesto.

