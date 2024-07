Comín pide cautelarísimas al TJUE para que obligue a la Eurocámara a reconocer su escaño antes del pleno del martes

El líder de Junts en la Eurocámara, Toni Comín, ha anunciado que pedirá este mismo jueves medidas cautelarísimas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que obligue a la presidenta del Parlamento Europeo, ‘popular’ Roberta Metsola, a reconocerle como eurodiputado "a todos los efectos" antes de que quede constituida la X legislatura en el pleno que dará inicio en Estrasburgo (Francia) a las 10:00 horas del martes. "Tenemos confianza en que esta demanda de cautelarísimas tenga una respuesta positiva", ha dicho a la prensa Comín, antes de adelantar que estará "seguro" el lunes en Estrasburgo para ofrecer una rueda de prensa la víspera del inicio de la sesión constitutiva y que espera que la Justicia europea dicte su auto "a tiempo". El político independentista ha recordado que aún es eurodiputado con inmunidad por el escaño que ha ocupado en la legislatura que concluirá cuando quede constituida la nueva Cámara el martes; al tiempo que ha indicado que a partir de ese momento seguirá teniendo acceso a la sede de la institución europea en calidad de exeurodiputado si para entonces no hay decisión del TJUE. Comín obtuvo un escaño en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio pero su nombre no figura en la lista de eurodiputados formalmente proclamados que la Junta Electoral Central (JEC) ha trasladado al Parlamento Europeo, por lo que su escaño permanece vacante. El líder de Junts en la Eurocámara responsabiliza de esta situación a la institución europea, pero fuentes parlamentarias insisten en que no se ha tomado ninguna decisión desde Bruselas sino que el Parlamento se ha limitado a "tomar nota y acatar" lo comunicado por la JEC. En este contexto, Comín ha reconocido a preguntas de la prensa que no cuenta con una comunicación formal de la presidenta de la Eurocámara que le niegue el escaño, pero considera que la falta de respuesta por su parte en sí misma una toma de posición ya que le corresponde a la institución ponerse en contacto con él para tramitar sus credenciales. El TJUE tiene pendiente de resolución un recurso presentado por Comín y el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont contra la decisión del presidente del Parlamento Europeo en junio de 2019, el también ‘popular’ Antonio Tajani, de no reconocerles el escaño inicialmente. La sentencia definitiva será pronunciada el 26 de septiembre pero no se esperaba que tuviera consecuencias prácticas ya que la decisión de Tajani fue revertida meses después por el siguiente presidente europarlamentario, el socialista David Sassoli lo que ha permitido a Comín y Puigdemont ejercer de eurodiputados toda la legislatura. Sin embargo, es en el marco de este proceso en el que Comín presenta este jueves su petición de cautelarísimas, evitando así tener que abrir un nuevo proceso presentando una nueva demanda sobre su situación actual. El exconseller huido de la justicia española a Bélgica desde 2017 se apoya en la opinión del Abogado General de la UE que le respalda a él y al expresidente Puigdemont en su recurso de casación contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerles inicialmente el escaño en la legislatura anterior, aunque sí les fue reconocido meses después, en enero de 2020. Esa opinión del abogado, no obstante, no es vinculante para el Alto Tribunal europeo, que dictará sentencia definitiva el 26 de septiembre; por lo que desde la Eurocámara deslizan que es poco probable que Metsola tome ninguna decisión hasta conocer un pronunciamiento de Luxemburgo. El recurso rebate una primera sentencia europea en la que el Tribunal General de la UE concluyó que el Parlamento Europeo se extralimitó al reconocer como eurodiputados a Puigdemont y Comín en 2020, porque el presidente de la institución sólo podía tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central.

