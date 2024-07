Sumar enmendará la ley de reforma judicial de PP y PSOE y reclama acabar con la "impunidad" de jueces que hacen política

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha avanzado que su grupo presentará enmiendas a la reforma de la Ley del Poder Judicial pactada por PP y PSOE, texto que consideran "insuficiente" y que no arregla problemas, como la "impunidad" con la que actúan ciertos jueces para hacer "política". A su vez, se ha referido al "varapalo" que ha sufrido el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que ha archivado la causa de 'Tsunami Democràtic' tras invalidarse todas sus diligencias efectuadas durante los últimos tres años, y que permite acabar con la "ciencia ficción" en la que se había instalado este juez dado que esos incidentes no eran terrorismo. También ha exhortado a los magistrados del Tribunal Supremo y al juez Joaquín Aguirre, que instruye el 'caso Voloh', a aplicar en su totalidad la Ley de Amnistía y se respete la voluntad del Congreso para avanzar en la desjudicialización del conflicto catalán, en vez de intentar "tumbar la voluntad política" de los legisladores. AVISA AL PSOE DE QUE EL GOBIERNO PROSPERA CON LOS SOCIOS HABITUALES En rueda de prensa en el Congreso y tras la abstención de Sumar en la toma en consideración de la proposición de ley de PP y PSOE de reforma judicial, Vidal ha confirmado que su grupo también presentará enmiendas parciales aunque no ha avanzado su contenido, sobre el que aún trabaja el socio minoritario del Ejecutivo. Ya la semana pasada Sumar dejó claro que, pese a conseguir proponer dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no podía apoyar esta norma, aunque su voto era irrelevante tras el pacto entre PP y PSOE, dado que las medidas eran correctas pero insuficientes, además de recriminar que ambas formaciones habían pactado no aceptar enmiendas a su texto. Pese a ello, Sumar va a plantear cambios a la proposición de ley, dado que endurecer las puertas giratorias entre la política y la justicia "no es suficiente" para abordar la situación provocada tras el bloqueo del CGPJ. "Es evidente que nosotros no validamos esta forma de actuar, de limitar el debate parlamentario en torno exclusivamente a dos partidos. Creemos que eso no es una buena expresión ni una buena práctica", ha enfatizado la también dirigente de los 'comunes'. De hecho, ha recriminado al PSOE de olvidar que el éxito de este Ejecutivo reside en los acuerdos con la mayoría de investidura. EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA NO SE ARREGLA CON UN PACTO PP-PSOE De esta forma, ha agregado que existe una "irregularidad inaceptable" en actuaciones de determinados jueces que "no se arregla" con esta Ley ni tampoco con un acuerdo que implique solo a PP y PSOE. "Tiene que terminar la impunidad, tiene que terminar al fin y al cabo esta falta de justicia y esta falta de neutralidad", ha reivindicado la diputada del grupo plurinacional. Al respecto, Vidal ha criticado de nuevo a García Castellón, un magistrado que hace tiempo que está "jugando a la política" con una causa, como Tsunami, que parte "básicamente de su imaginación infinita". De esta forma, ha agregado que ni la Audiencia Nacional comparte las tesis de este juez y celebra que se vuelva a la "realidad", pues que Tsunami Democrátic "nunca fue terrorismo". La dirigente de los 'comunes' ha aludido también en que negocia con el PSOE medidas de regeneración democrática de cara a la batería de iniciativas que presentará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso del próximo 17 de julio.

Compartir nota: Guardar Nuevo