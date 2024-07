PSOE llama a Mañueco a romper su pacto con Vox por "dignidad" ante un vicepresidente "racista"

La viceportavoz del PSOE, Patricia Gómez, y el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, han considerado que el discurso del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, en su comparecencia del ecuador de legislatura ha sido "vanidoso" y, en concreto la procuradora socialista, ha considerado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "debería romper el pacto por dignidad" ante un vicepresidente "racista" En concreto, ambos representantes de la oposición ha lamentado que el discurso de García-Gallardo haya dedicado una "mínima" parte de su discurso de dos horas a hablar de sus competencias y han afeado que se haya dedicado a "apostillar" las intervenciones de todos los consejeros que han intervenido con anterioridad. Así, la socialista ha insistido en que García-Gallardo "cobra por hacer nada", al tiempo que ha señalado que, además de demostrar su "carencia" de competencias, haya aprovechado para difundir el discurso del "odio" con palabras "machistas y racistas" que "denigran" a Castilla y León. "Me ha dado mucha pena, tristeza y vergüenza", ha señalado Patricia Gómez, quien ha considerado que quien debe estar realmente "avergonzado" debe ser Alfonso Fernández Mañueco por sus palabras "racistas y xenófobas". Sobre la amenaza de Santiago Abascal de romper con los gobiernos que acepten el reparto de menores no acompañados, la procuradora socialista ha considerado que "por dignidad" y ante esta situación tendría que ser el presidente de la Junta el que rompiera su pacto de Gobierno. "Yo no esperaría a que Abascal rompiera el pacto porque no acogemos a niños y niñas que huyen de su país, yo rompería el pacto porque están gobernando con unos racistas". "Estamos hablando de derechos humanos", ha subrayado. "Usted es un racista", ha zanjado Patricia Gómez, quien ha exigido al vicepresidente que se refiera a sus objetivos sobre violencia machista, un punto en el que ha afeado que no haya dedicado ninguna parte de su discurso para abordar este asunto. Por su parte, Igea ha ironizado sobre la extensión del discurso del vicepresidente que, como ha detallado, ha superado al pronunciado por Mañueco durante el debate de política general. "Ha estado hablando de todo menos de su departamento", ha señalado Igea, que ha circunscrito la labor del vicepresidente a la firma de 16 reformas del Colegio de Enfermería, 27 inscripciones de fundaciones y dos avales ICE. "Durante dos largísimas horas ha intentado emular el Debate del Estado de la Comunidad", ha criticado Igea, quien ha sido claro al preguntar al vicepresidente si mantendrá su acuerdo de Gobierno si mañana Castilla y León respalda la llegada de menores no acompañados o se trata de una "bravuconada más".

