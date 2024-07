Canarias lamenta el "tacticismo político" con los menores migrantes y avisa de que no tiene "plan b"

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha lamentado este martes el "tacticismo político" que se ha abierto en torno a la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la derivación de menores migrantes y ha advertido de que no hay "plan b" si fracasan las negociaciones. "No hay más recursos humanos ni medios técnicos, el sistema ha sido llevado al límite", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha señalado también que no hay información de lo que puede suceder en las próximas semanas si el viento y el mar facilitan la llegada de más embarcaciones. Ha apuntado que las negociaciones políticas son el "principal escollo" para que la reforma salga adelante, junto a las dudas con la financiación que puedan plantear algunas comunidades, por lo que cree que es "bueno" que este miércoles "sean oídas" en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud que se va a celebrar en Tenerife. Cabello ha avanzado que siete comunidades autónomas han confirmado su presencia en la isla y prácticamente el resto lo harán de forma telemática y antes de la cumbre se organizará una visita a un centro de menores para que conozcan la realidad de primera mano. El portavoz del Ejecutivo ha destacado la foto "histórica" de este lunes cuando instituciones canarias, ONG y grupos parlamentarios --salvo Vox-- se unieron en una "única voz" para "decir basta ya" y exigir una respuesta al Gobierno central y la UE, paso final de un camino que se inició con la firma del pacto canario de la inmigración. Ha apuntado que Canarias está "al límite" con más de 5.500 menores en 80 recursos y ya se trabaja en "emplazamientos alternativos" por si se "sigue desbordando la situación" dado que las ONG ya han advertido de carencia de personal, falta de espacio o dificultades para acometer proyectos de integración. En esa línea ha comentado que no se puede salir de la conferencia "con un fracaso" porque eso "querría decir que ha fracasado la sociedad en su conjunto" en un caso de "emergencia humanitaria". No obstante, ha indicado que se ha logrado "la parte más difícil", que era lograr el acuerdo entre gobiernos con un "texto trabajado" con seis ministerios aparte de que Canarias, igualmente, se quedará con más menores "que nadie" aún aprobándose la reforma legal y pese a tener un territorio "fragmentado y alejado". Cabello ha comentado también que los 50 millones consignados en el convenio anual para la atención a los menores migrantes son "insuficientes" dado que el coste mensual roza los 14 millones por lo que hace falta "financiación adicional". Asimismo, ha dejado claro que "el camino de la solidaridad ha fracasado" pues los 436 menores cuya derivación se pactó en octubre solo han salido 32, los últimos 16 hace 15 días, y aún se espera por otros 108 del cupo de 2022. "Necesitamos una respuesta antes del 31 de julio, si no tomaremos decisiones complejas", ha señalado.

