Aleixandri: "Aitana Bonmatí está hecha de otra pasta"

Carlos Mateos Gil

Las Rozas (Madrid), 9 jul (EFE).- Laia Aleixandri (Santa Coloma de Gramanet, 2000) tendrá el honor de forma parte de la selección española femenina de fútbol en la que será la primera participación olímpica del equipo, algo que le produce "ilusión" y que le permitirá estar en un gran escenario.

Esa oportunidad no la tuvo en el Mundial, pese haber sido parte del equipo en el camino hacia la cita. No se desanimó, trabajó para volver a una selección en la que "todo ha mejorado", y ahora vuelve a compartir equipo con jugadoras como Aitana Bonmantí, vigente Balón de Oro y con la que coincidió en la cantera del Barça. Quizás lo haga en el futuro en el primer equipo, aunque cree que de su futuro "habrá tiempo para hablar". EFE ha hablado con ella.

Pregunta: ¿La sensación por estar entre las elegidas para disputar los Juegos Olímpicos es más de alivio o de ilusión?

Respuesta: Es más de ilusión, sin duda. Cualquier jugadora o deportista desearía estar en unos Juegos. Es un reto muy ilusionante, y si tiene que ser una palabra esa es 'ilusión'.

P: Pero hay también algo de alivio por la incertidumbre vivida hasta que ha salido la lista, ¿no?

R: Obviamente. Estamos rodeadas de las mejores jugadoras a nivel español y mundial y hay mucha competencia, todas quieren entrar y estar, lo más normal del mundo. Todas quieren vivir esta experiencia. Parece que no, pero una lista de 18 ó de 22 se queda corta. En ese sentido siento alivio porque el trabajo hecho, hecho está; y ahí estoy.

P: ¿Estar en una cita tan relevante supone para usted quitarse la espina de no haber ido al Mundial?

R: Más que quitarme la espina supone lo que yo he soñado desde pequeña, estar en grandes escenarios. Ojalá hubiera estado en el Mundial. No fue así, ahora se me presenta una nueva oportunidad y así la cojo. Quiero competir, en este escenario quiero disfrutar de aquí en adelante.

P: ¿En qué momento de todo lo que rodeó al éxito de la selección pensó en que podía haber estado allí?

R: Creo que un poco con los días después de la final. Ves toda la repercusión, que es un campeonato del mundo en el que España se alza con el oro y tu te sientes parte de ello porque has estado en el camino de la clasificación hacia el Mundial, has formado parte de ese grupo, y justo en ese momento... en el fútbol un día estás arriba y otro abajo y no formas parte de algo o sí que lo formas. Es saber gestionar esas emociones y centrarse en uno mismo, generar las oportunidades uno mismo y aprovecharlas. En eso consiste el fútbol.

P: Ahora que ha vuelto... ¿han cambiado muchas cosas?

R: Sí, la primera es que somos campeonas del mundo. Con ello creo que ha sido un 'boom' increíble en la Selección, en la apuesta, en la gestión, en la logística... en todo, todo ha mejorado. Un trofeo así da un vuelco increíble. Al final nosotras, que somos las que jugamos y las que tenemos que rendir, lo notamos. Eso es de agradecer, porque al final todo acompaña.

P: ¿Qué es lo que más le gusta de lo que tienen ahora y no tenían antes?

R: A mi sinceramente lo que más me gusta es que tenemos dos nutricionistas, encantadoras. Para mi es súper importante porque trabajo mucho fuera de lo que es mi día a día. Lo noto muchísimo, están muy pendientes de nosotras. Al final es nuestro rendimiento, nos acompañan en el día a día, nos dicen qué añadir o quitar, incluso en el campo. Un lujazo, para mi lo mejor.

P: Parece contar con la confianza de la seleccionadora, Montse Tomé. Acaba de renovar por un año. ¿Están en las mejores manos posibles?

R: Sin duda. Tenemos un grupo increíble, sobre todo gente que nos rodea increíble que nos hace sacar nuestro máximo nivel. Hay confianza mutua entre las jugadoras y el staff y esa es una de nuestras fortalezas. Ahora tenemos un reto increíble, continuará Montse hasta la Eurocopa y creo que habrá que ir paso a paso.

P: Ella valora mucho su polivalencia. ¿Qué hay que tener de diferente para poder adaptarse a distintas posiciones?

R: Si algo destaca de mi es lo actitudinal. Puedes tener posiciones en las que estás más o menos cómoda, en mi caso de central llevo jugando desde que era muy pequeña. Cuando juego de mediocentro me gusta muchísimo, pero a la vez no es una posición que tengo muy asentada. Pero tengo ganas de darlo todo, que es algo que no se negocia, y actitud. Lo demás sale solo con un poco de trabajo de vídeo, confianza... un poco de todo.

P: Es verano y siempre hay rumores. Algunos le sitúan en el Barcelona. Pasó por la cantera pero no llegó al primer equipo. ¿Le gustaría volver algún día o es capítulo cerrado?

R: No lo veo como un capítulo cerrado o una ilusión por volver, lo veo más como un día a día. De mi futuro habrá tiempo para hablar, ahora mismo estamos centradas en los dos partidos que tenemos y en los Juegos. Estoy bien posicionada en el sentido de que lo que hago en mi día a día en mi temporada con el City me puede abrir o cerrar las puertas. Eso es lo importante.

P: En el club coincidió con Aitana Bonmatí. ¿Le sorprendió ver como ganaba el Balón de Oro?

R: No, para nada. Lo de Aitana ya se veía venir desde que coincidí con ella en juveniles del Barça. Está hecha de otra pasta, ya se veía que tenía cualidades para ser la mejor del mundo como se ha podido ver y creo que es solo el inicio. Tiene mucha ambición, es una jugadora de equipo pero a la vez destaca mucho individualmente. Jugadoraza.

P: ¿Qué balance hace de su actual etapa en Inglaterra? ¿Está colmando sus expectativas?

R: Sí. A nivel individual está siendo brutal, la Premier cada vez me sorprende más en los temas de logística, de gestión, de estadios, de equipos, la competición... aunque sí que es verdad que esta temporada me he quedado un poco con mal sabor de boca porque se nos escapó la Premier por muy poco. Creo que sería la espinita clavada que tengo, me encantaría alzarme con ese título de liga. El balance es muy positivo, estoy muy contenta de mi etapa en el City y esperemos que a lo mejor me pueda quitar esa espinita.

P: Estuvo en un Atlético que ganaba títulos por delante del Barcelona. Ahora en España no parece haber una alternativa al equipo. ¿Cree que eso va a cambiar en el corto-medio plazo?

R: Yo creo que los equipos tienen que poner mucho de su parte. El Barça está haciendo las cosas muy bien a nivel a nivel de inversión, de plantilla, de gestión... falta que muchos equipos de la liga española le sigan un poco el ritmo. Entiendo que es difícil, pero con una buena gestión creo que es posible. Ojalá vayan detrás del Barça y sigan el ejemplo porque haría la liga más competitiva. EFE

cmg/lm