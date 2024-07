Ossorio niega que la comisión sobre Begoña Gómez y UCM ataque autonomía universitaria porque ya se estudió a Cifuentes

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha negado que la comisión de investigación sobre la mujer del presidente de España, Begoña Gómez, ataque la autonomía universitaria como argumenta el PSOE y ha recordado que ya hay un precedente con la que estudió el máster de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes. Lo ha asegurado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum donde le han preguntado por la oposición tanto de PSOE como de Más Madrid a la creación de esta comisión registrada por los 'populares' con el objetivo de analizar si hubo "trato de favor" hacia la esposa del presidente del Gobierno. "Entonces se creó una comisión de investigación en un tema que pertenecía totalmente al ámbito universitario", ha apuntado Ossorio, quien entonces era portavoz del PP en la Cámara. Ha recordado que desde su formación se argumentó precisamente esta colisión con la autonomía universitaria y que se pidió un informe de los servicio de la Cámara. Estos adujeron, según ha explicado Ossorio, que "evidentemente" existe la autonomía universitaria y que cuando se presentan preguntas que tienen que ver "exclusivamente con la autonomía universitaria no son procedentes" En el caso de Cifuentes y "ahora extrapolándolo" al de Begoña Gómez explicaban que esa "autonomía universitaria" no significaba que "no se pudiera investigar nada de lo sucedido ahí". Entiende Ossorio que esto supone un "precedente muy claro", porque si en 2018 "era posible una comisión de investigación sobre un tema que afectaba al mundo universitario, pues en el año 2023 creo que también". La comisión de investigación, que ya recibió luz verde de la Mesa de la Asamblea, comenzará a trabajar en octubre y de momento no se ha trasladado cuáles serán los ponentes a los que llamarán los grupos parlamentarios. Al hilo, Ossorio espera que se "pueda depurar de alguna manera" lo sucedido en la UCM porque "lo visto de la señora Begoña Gómez" deja claro que hay que "regular". "Ahora dirán los tribunales, pero creo que una persona seria, con principios, nunca hubiese hecho esa actividad. Podrá no ser un delito, eso lo tienen que decir los jueces, ahora que esa actividad es inmoral no cabe la menor duda", ha zanjado.

