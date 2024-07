El PP alerta del riego de que una "sobresaturación" de menores migrantes en CCAA provoque "problemas de orden público"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha calificado de "extraordinariamente frívola" la política de migración del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de tratar a los menores migrantes no acompañados como "paquetería exprés", al tiempo que ha exigido "garantías" para las comunidades a las que se destinen. Es más, ha alertado de que una posible "sobresaturación" de esos menores provoque "problemas de orden público". Así se ha pronunciado Sémper en declaraciones a los medios en Almería antes de la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de Almería, dos días antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará en Tenerife entre Gobierno y CCAA para tratar ese reparto de los menores migrantes. Sémper ha asegurado que el Gobierno "trata la política de inmigración de una manera extraordinariamente frívola" y, "singularmente trata a los menores no acompañados como mercancía, como paquetería exprés". ACUSA AL GOBIERNO DE TRATAR A LOS MENORES COMO "MERCANCÍA" "Y lo primero que tenemos que tener y ser conscientes es que estamos hablando de seres humanos que huyen de tragedias y que huyen del hambre y cuando hablamos de menores especialmente tenemos que tener en cuenta componentes humanitarios", ha enfatizado. Por eso, ha señalado que hay que tratar este asunto con "responsabilidad" y no se puede enviar a los menores "como un paquete" a cualquier punto de España, "en el que no hay capacidad ni para acogerlos, ni para darle las condiciones humanas suficientes, ni para que hipotéticamente una sobresaturación provoque problemas de orden público". En este punto, el dirigente del PP ha emplazado al Gobierno a explicar qué "está haciendo en Mauritania para evitar que las mafias hagan su agosto" y qué gestiones está haciendo también con la Unión Europea. PREGUNTA A ALBARES QUÉ ESTÁ HACIENDO PARA QUE ACTÚE FRONTEX En concreto, ha reclamado al ministro de Asuntos de Exteriores, José Manuel Albares, que diga que está haciendo en Europa "para que Frontex actúe, por ejemplo, en el control de las aguas internacionales". "Entendemos que no está haciendo nada", ha criticado. Además, Sémper ha subrayado que el Gobierno tiene que ofrecer "garantías" de que los menores que están dispuestos a acoger las comunidades gobernadas por el PP contarán con recursos materiales y económicos porque, si no es así, no serán "capaces de abordar el problema en su complejidad". Según el portavoz del PP, la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez es "un desastre y es pancartera". A su entender, si en "ningún tema" ni "en ninguna gestión compleja" la política tiene que ser de "pancarta", "mucho menos en materia de migratoria" porque están "hablando de seres humanos".

