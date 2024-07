Fiscalía pide a Llarena que rectifique y amnistíe la malversación a Puigdemont: "Es clara la voluntad del legislador"

La Fiscalía ha pedido al juez instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que rectifique su decisión y aplique la amnistía a la malversación atribuida al expresidente catalán Carles Puigdemont y al resto de exconsejeros procesados en rebeldía. "La voluntad del legislador es clara", ha defendido, al tiempo que ha insistido en que "no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía". En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales aseguran que la decisión de Llarena de no considerar aplicable la amnistía a la malversación atribuida a Puigdemont y el resto de exconsejeros procesados en rebeldía "no es ajustada a Derecho". "El Ministerio Fiscal discrepa de la interpretación sostenida por el Auto que se recurre: consideramos que la amnistía prevista por la LO 1/2024 es aplicable a los hechos que son objeto de investigación de esta Causa Especial", señalan. Al hilo, insisten en que "no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación". Defiende, sin embargo, que la malversación atribuida a Puigdemont no hubo enriquecimiento personal ni afectó a los intereses financieros de la Unión Europea. En el marco del escrito, la Fiscalía insiste en que debe levantarse la orden nacional de detención que permanece activa sobre el expresidente catalán y el resto de encausados.

