Bolaños cree que Begoña Gómez sufre "gravísima indefensión" y cuestiona que el proceso se alargue "innecesariamente"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que ha acudido este viernes al juzgado a declarar como investigada, sufre una "gravísima indefensión" porque no sabe de qué se le acusa. Boñalos ha advertido también de la posibilidad de que el proceso judicial contra ella se alargue "innecesariamente". Gómez ha acudido a prestar declaración como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y el juez ha suspendido la vista, después de que la defensa alegase que no se le había notificado una de las denuncias presentadas contra Gómez y la ha vuelto a convocar para el 19 de julio. En declaraciones realizadas en Cáceres, Bolaños ha señalado que "ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se la acusa". A su juicio "es tan clara la indefensión" y "tan claro que no hay nada de nada" que "si este proceso judicial continúa será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende". Según ha indicado, esta es "la clave" de lo que ha sucedido esta mañana en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

