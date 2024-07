Yago Rojo: "Si sé leer bien la carrera pueden haber oportunidades y luchar por lo máximo"

Madrid, 4 jul (EFE).- Yago Rojo, atleta español que competirá en la modalidad de maratón en los Juegos Olímpicos de París 2024, subrayó este jueves que si sabe leer bien la carrera "pueden haber oportunidades y luchar por lo máximo" porque el circuito donde se diputará la prueba "invita a ello".

"Creo que van a ver opciones porque el circuito invita a ello y pueden haber explosiones de deportistas si no miden bien las fuerzas. Ahí, con mi inteligencia, si sé leer bien la carrera, pueden haber oportunidades y luchar por lo máximo", dijo, este jueves, en el acuerdo de colaboración de Renfe con la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO)

"Me gusta ir con un perfil bajo. No me gusta en entrevistas anunciar cosas que puede que no pasen. Es verdad que en la maratón nunca hemos tenido una medalla olímpica y va a ser muy difícil", expresó en el acto, al que acudió el presidente del Comité Olímpico Español (COE) Alejandro Blanco, el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero, y la esgrimista que competirá en la cita olímpica Lucía Martín-Portugués, entre otros.

"Como va a ser una prueba diferente, por el calor y por el perfil de tantas cuestas, va a ser una experiencia diferente para todo el mundo. Siempre he destacado en saber leer las carreras y, aunque sea joven inexperto, creo que ese aspecto lo controlaré bien", prosiguió el atleta nacido en Madrid, que confesó que siempre había soñado con estar en una cita olímpica, pero que "nunca" había pensado poder participar en ellos.

El atleta reconoció que en el momento en el que le confirmaron su plaza estaba con su fisioterapeuta y que lo recordará toda su vida y remarcó que se encuentra en un gran nivel a nivel psicológico.

"La verdad que psicológicamente estoy muy bien, porque, al final es el trabajo de 17 años al máximo nivel. Saber que estás preparando unos Juegos Olímpicos es algo único y ese pensamiento te hace ir un poco más cada entrenamiento y eso me hace encontrar cada día mejores sensaciones", expresó Rojo, que compagina ser deportista con estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Complutense de Madrid, donde solo le falta el Trabajo de Fin de Grado (TFG) para terminar de cursar la carrera.

Su tiempo de 2:07:47 en Valencia, el pasado 3 de diciembre de 2023, le permitió lograr la marca mínima y ser seleccionado para acudir a la ciudad francesa con el equipo español de maratón que también incluye a Tariku Novales, Ibrahim Chakir, Ester Navarrete, Meritxell Soler y Majida Maayouf -todos debutantes para la prueba del 10 de agosto-.

Rojo, quien señaló que intenta "hacer lo que hacen los mejores", que es comer "muy limpio" y "entrenar lo máximo que le permite el cuerpo", subrayó que está intentando poner lo máximo de su parte para conseguir "el mejor resultado", al tiempo que reconoció que estas últimas semanas le está costando dormir por los nervios.

"Esta última semana me ha costado dormir un poco. Al final se acerca la prueba, hay más eventos, entrevistas y los nervios cada vez son mayores, pero es algo con lo que tenemos que lidiar", concluyó. EFE

