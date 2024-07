Redondo anima a las empresarias a ser "ambiciosas" en la lucha contra la brecha de género

Madrid, 4 jul (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha trasladado este jueves a las mujeres empresarias que "es necesario ser ambiciosas" en la lucha contra la brecha de género porque, en sus palabras, los logros conquistados en materia de igualdad "no son irreversibles" y "la posibilidad de retroceso es enorme".

En la clausura de la jornada "Impacto de la igualdad de género en el crecimiento empresarial", organizada por la Cámara de Comercio de España y la asociación ClosinGap, Redondo ha reconocido que "el sesgo machista es un problema enorme y arraigado en la sociedad", lo que en ocasiones "impide" que aquellos que llegan a los puestos directivos sean realmente "los mejores".

"Sin igualdad no hay mérito ni capacidad posible", ha avisado la ministra, quien, no obstante, ha señalado que "el desánimo es lo único en lo que no podemos caer".

En esta línea, la titular de Igualdad ha resultado la necesidad de "avanzar ágilmente para que las generaciones futuras no tengan que esperar 40 o 50 años para equipararse".

Para lograrlo, Redondo ha puesto en valor la ley de paridad aprobada recientemente en el Congreso, la cual, en su opinión, "va a ser transformadora" y va a permitir "avanzar de una manera mucho más rápida para que el tiempo de espera hasta la igualdad real y efectiva se acorte".

"La igualdad es una oportunidad e crecer, de ser más eficaces, eficientes y competitivos", ha asegurado la ministra a las empresas, a quien ha invitado a cuidar la "alianza" con las instituciones.

Durante el acto también ha intervenido el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha defendido que "las mujeres tienen un gran potencial" y tienen que "ocupar el lugar y el liderazgo que les corresponde".

"Para ello debemos poner todo lo que esté en nuestra mano para la eliminación de las barreras que existen y garantizar la igualdad entre hombre y mujeres", ha reivindicado.

Por su parte, el presidente de Mapfre y cofundador de ClossinGap, Antonio Huertas, ha asegurado que hay que "demostrar que la igualdad, además de ser necesaria, es rentable". EFE

