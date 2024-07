Consejeros del PP acusan al Gobierno de forzar a CCAA a aprobar el cambio "insuficiente" del Plan Estratégico de la PAC

Los consejeros de Agricultura del PP han reprochado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez que se vaya a forzar a las comunidades autónomas a aprobar la "insuficiente" modificación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) propuesta por el Ministerio. Así, han confirmado que votarán a favor de esta flexibilización que, a su juicio, "es poco ambiciosa y un parche" para evitar la inseguridad de los agricultores en la próxima campaña. Así se han pronunciado ante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural convocada por el ministro del ramo, Luis Planas, en Pamplona, donde se votará la modificación de ese plan. Allí reclamarán una reforma a fondo de los seguros agrarios y abordar el problema el relevo generacional en una Conferencia Sectorial, según ha informado el PP en un comunicado. Los consejeros del PP han señalado que desde el mes de diciembre del año pasado están pidiendo una Conferencia Sectorial para hablar de, entre otros temas, una modificación integral del PEPAC y se han enviado propuestas, algunas de ellas consensuadas con las organizaciones agrarias. Sin embargo, han indicado que Planas no haya tomado en cuenta ni ha negociado con las comunidades autónomas dichos cambios en el PEPAC. Los titulares de Agricultura han asegurado que Planas lleva esta "insuficiente modificación" del PEPAC "in extremis" para "forzar a las comunidades autónomas a aprobarla" y que así los agricultores y ganaderos puedan tener para la próxima campaña las pocas flexibilizaciones recogidas, ha añadido el PP. "Desde el PP venimos denunciando la asfixia regulatoria que viene sufriendo el campo. El Gobierno no lleva a cabo las reformas ambiciosas que se necesitan, como la de los seguros agrarios, ni aborda la necesidad de dar continuidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas y el relevo generacional", ha explicado Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible. FLEXIBILIZACIÓN "POCO AMBICIOSA Y UN PARCHE" PERO VOTARÁN A FAVOR Así, los consejeros han indicado que votarán a favor de esta flexibilización que, a su juicio, "es poco ambiciosa y un parche" porque el campo necesita una reforma en profundidad, pero han manifestado que lo harán por responsabilidad con los productores y para evitar en la próxima campaña la inseguridad que han tenido en 2023 y 2024. Con respecto a los seguros agrarios, los responsables de Agricultura han manifestado que el sector agrario necesita una revisión en profundidad y han considerado que el ministro hace una propuesta sin tener un compromiso específico, con compromisos vagos, por lo que es necesario adaptar el sistema de seguros a la realidad del campo español. Asimismo, en esta reunión exigirán a Planas un Conferencia Sectorial específica para hablar de relevo generacional exclusivamente ante la importancia que tiene para la supervivencia del sector agropecuario español, según dice el PP en su comunicado.

