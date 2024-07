Un 93,9% de catalanes mantiene su voto de los comicios al Parlament, según el CIS

Un 93,9% de catalanes que fueron a votar en las elecciones al Parlament del 12 de mayo mantienen el voto que depositaron, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la situación postelectoral en Catalunya. La encuesta, que tiene un error de muestreo de +/-1,6%, se hizo a 4.000 personas mayores de 18 años entre el 11 y el 17 de junio: 1.700 entrevistas se hicieron en la provincia de Barcelona, 900 en las de Tarragona y Girona y 500 en la provincia de Lleida. A la pregunta de si ahora que se conocen los resultados de las elecciones habrían votado al mismo partido que eligieron u a otro, el 93,9% asegura que optaría por la misma formación, mientras que un 4,5% lo haría por otro partido, un 0,8% duda y un 0,7% no contesta. ABSTENCIONISMO Entre los abstencionistas, hay un 21,8% que decidieron no ir a votar en el último momento, mientras que un 38,8% lo tenía decidido desde antes de la campaña electoral, y un 20,7% ha reconocido que no vota nunca. Sin embargo, un 10,6% decidió abstenerse al principio de la campaña y un 7,7% unos días antes de las elecciones. El principal motivo por el que un 29,3% de los encuestados no acudieron a las urnas fue porque no se sentían representados por ningún partido, seguidos de un 24,8% que piensan que da lo mismo votar que no votar, un 16,3% que no lo hicieron para mostrar su descontento, y un 14,6% que se abstuvo por estar "harto de política y elecciones". Preguntados por si habrían ido a votar, conociendo ahora los resultados, hay un 88,9% que asegura que se habría seguido absteniendo, mientras que un 8,3% dice que habría votado y un 2,6% que tiene dudas.

